Brasil vs Perú [Movistar Deportes EN VIVO] Amistoso internacional por Fecha FIFA 2019

Movistar Deportes EN VIVO Brasil vs Perú ONLINE | HOY martes 10 de septiembre a las 10:00 p.m. (hora peruana) en amistoso internacional por la Fecha FIFA. El encuentro se jugará en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum y también será transmitido por la señal de Latina, Globo, SporTV, beIN Sports y DAZN. De la misma forma, sigue las incidencias en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La Selección Peruana tendrá un duelo duro ante Brasil, rememorando la final de la última Copa América, la que terminó con la balanza inclinada a favor de la Canarinha. El combinado dirigido por Ricardo Gareca sigue en firme crecimiento, a pesar de ciertos tropiezos que muestre en los duelos amistosos más recientes. En el más reciente, cayeron por 1-0 ante su similar de Ecuador.

En el marco de la preparación para el duelo ante Brasil 🇧🇷, nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 continuó sus entrenamientos al mando del profesor Ricardo Gareca y su comando técnico en el Banc of California Stadium. #ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/bNKRaROeS3 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 9, 2019

El principal problema en la blanquirroja ha sido el ataque, no a la hora de concretar las jugadas, sino cuando de trata de la creación de acciones de peligro. Christian Cueva es el encargado de esto en el esquema que utiliza la Selección Peruana, pero su poca continuidad a nivel de clubes se ha visto afectado en su rendimiento. Aunque, cuenta con el respaldo del ‘Tigre’.

Otro que se encuentra en un bajo nivel es André Carrillo, que fue muy criticado en el pasado juego ante Ecuador. Su puesto sería nuevamente cubierto por Gabriel Costa, atacante nacionalizado que debutó en el mencionado encuentro y que, si bien no brilló demasiado, se ganó los elogios con una buena actuación individual, con constante participación para el colectivo.

En cuanto a la Selección de Brasil, los ánimos son los mejores tras el regreso de Neymar, su máxima estrella, que incluso anotó. El delantero del PSG salvó de una derrota a la canarinha al anotar el empate final ante Colombia (2-2), tras una gran asistencia de Dani Alves, su fraterno amigo y también líder. Tite es el más contento con esta situación, ya que generan mayor temor en el rival.

Suor na camisa e pé no gramado em Los Angeles! A #SeleçãoBrasileira treina firme para o desafio de amanhã: Brasil x Peru! 🇧🇷🇵🇪 #JogaBola



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/mBW1HRnF9l — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 9, 2019

Los últimos enfrentamientos directos tiene la balanza inclinada para Brasil, con victorias sin mayores sobresaltos: 2-0; 5-0 y 3-1. No obstante, en el choque por la Copa América 2016, la Selección Peruana logró dar la sorpresa y ganar por la mínima diferencia con un gol polémico de Raúl Ruidíaz. El menudo delantero volverá a ser protagonista, ¿podrá volver a vacunar?

¿A QUÉ HORA JUEGA PERÚ VS BRASIL AMISTOSO 2019?

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 10.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 11.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m.

España: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

España (Islas Canarias): 4.00 p.m. (miércoles 11 de septiembre)

Uruguay: 12.00 a.m.

Paraguay: 12.00 a.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m.

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 10.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Francia: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Alemania: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Portugal: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Holanda: 5.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

Inglaterra: 4.00 a.m. (miércoles 11 de septiembre)

PERÚ VS BRASIL POSIBLES ALINEACIONES

XI Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; Gabriel Costa, Edison Flores; Christian Cueva y Raúl Ruidíaz.

XI Brasil: Ederson; Dani Alves, Éder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Allan, Casemiro, Coutinho; David Neres, Roberto Firmino y Neymar.

DÓNDE JUEGA PERÚ VS BRASIL AMISTOSO 2019 EN VIVO FECHA FIFA

El Perú vs Brasil se jugará en Los Angeles Memorial Coliseum, en Estados Unidos, en el segundo encuentro por la fecha FIFA de septiembre.

PERÚ VS BRASIL PRONÓSTICOS CASAS DE APUESTAS AMISTOSO 2019

Perú Empate Brasil Betsson 7.20 4.70 1.40 Bet365 8.50 4.60 1.36 InkaBET 7.50 4.50 1.36

PERÚ VS BRASIL: GUÍA DE CANALES EN LA FECHA FIFA

Brasil: Globo, SporTV, GloboEsporte.com

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Internacional: PPV

Perú: Movistar Deportes Perú

PARTIDOS AMISTOSOS DE PERÚ SEPTIEMBRE 2019

La Selección Peruana cayó 1-0 ante Ecuador el pasado 5 de septiembre y enfrentará a Brasil este 10. Tras ellos, los amistosos restantes en el año también han sido confirmados.

Octubre: Perú vs Uruguay (primero en Montevideo y luego en Lima).

Noviembre: Colombia y Chile serán los rivales, el 7 y 12 probablemente.

PERÚ VS BRASIL EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Perú vs Brasil, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.