Chelsea vs Liverpool EN VIVO por la jornada 6 de la Premier League

Premier League ONLINE | Chelsea vs Liverpool se medirán este domingo 22 de setiembre por la jornada 6 de la liga inglesa. El cotejo está pactado para las 10:30 a. m. en el Estadio 'Stamford Bridge', recinto ubicado en Londres, y será transmitido por las pantallas de ESPN 2.

El actual campeón de la Europa League, Chelsea, regresó a la Champions League a mitad de semana, pero no fue exactamente fácil para el equipo de Frank Lampard. Perdieron 1-0 en casa ante el Valencia, aunque esa indignidad se suavizó por el hecho de que el titular de la Liga de Campeones, Liverpool, también sucumbió a la derrota. Ahora, los dos campeones europeos derrotados se enfrentan en la Premier League, y ambos buscarán recuperarse de sus derrotas a mitad de semana.

Para el Chelsea, este será un caso de tratar de mantener su constante mejora en la forma de la Premier League. Se plantearon serias dudas cuando fueron derrotados 4-0 por Manchester United en el primer día de la temporada, pero desde entonces las cosas se han visto mucho mejor en Stamford Bridge.

'A perfectly placed header!' 👌 @_OlivierGiroud_ scored the decisive goal when we beat Liverpool 1-0 at the Bridge in 2018! #CHELIV pic.twitter.com/205Xl3w0Y0

Su emocionante victoria por 5-2 en Wolves el fin de semana pasado fue un punto culminante del tiempo de Lampard en el Chelsea, y fue un bienvenido regreso del descanso internacional después de un decepcionante empate ante el Sheffield United.

Sin embargo, existen grandes preocupaciones sobre su estabilidad defensiva. Ya han concedido 11 goles en solo 5 partidos de la Premier League, y el domingo se enfrentan a un devastador trío de ataque del Liverpool.

Los hombres de Jurgen Klopp ya han encontrado la red en 15 ocasiones en lo que va de la liga en esta temporada, ganando los 5 juegos. Norwich, Southampton, Arsenal, Burnley y Newcastle han sido víctimas de la potencia de fuego ofensiva de Liverpool, y la frágil defensa de Chelsea es la siguiente en la línea.

Los visitantes han marcado al menos 2 goles en cada uno de sus últimos 14 juegos de la Premier League y actualmente están en una racha invicta de 22 partidos. Mientras tanto, el Chelsea ha concedido al menos 2 goles en 4 de sus 5 partidos de liga en esta temporada.

#LFC are unable to rest on their laurels because of the high standards demanded by Jürgen Klopp on a daily basis, @JHenderson has revealed...https://t.co/C8aPPgRw2s