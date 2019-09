Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO con Eden Hazard: chocan por la fecha seis de LaLiga Santander

VER GRATIS Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO con Eden Hazard se enfrentan este miércoles 25 de septiembre por la jornada seis de LaLiga Santander. El encuentro se jugará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 14:00 (hora peruana) vía DIRECTV Sports.

La acción continúa en LaLiga Santander y esta vez el Real Madrid de Zinedine Zidane recibirá en el Santiago Bernabéu al Osasuna por la sexta fecha de este torneo. Por ello, Libero.pe te traerá el minuto a minuto más detallado de este encuentro, así como los goles y el resumen al final del mismo.

A por la punta. Real Madrid sale este miércoles al campo de juego del Santiago Bernabéu para defender el primer lugar de LaLiga Santander. El cuadro de Zinedine Zidane no la tendrá nada fácil luego del poco juego que viene mostrando en las últimas fechas del torneo local y la Champions League.

📸 Así ha sido la última sesión de nuestros jugadores antes del partido de mañana en el Santiago Bernabéu. 😀👌#RealMadridOsasuna pic.twitter.com/A6vup32sbB — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) September 24, 2019

Sin embargo, el estratega francés tendrá que volver a meter mano en el equipo luego de la repentina lesión de Ferland Mendy. El lateral francés sufrió una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda y se perderá el encuentro junto al brasileño Marcelo.

Por ello, Zidane tendrá que improvisar en esa posición con el centro español Nacho. El defensor podría debutar por primera vez en LaLiga Santander ocupando un lugar que no conoce mucho. No obstante, Eden Hazard será de la partida junto a Gareth Bale y Karim Benzema que viene siendo el goleador del Real Madrid.

Por su parte, Osasuna también tiene la necesidad de ganar en esta Liga Santander y podría tener el momento preciso por el presente del Real Madrid para dar el golpe en el Santiago Bernabéu. El cuadro de Pamplona se ubica en la décima casilla de la tabla de posiciones con siete puntos.

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO | Posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, Sergio Ramos, Nacho Fernández; Federico Valverde, Toni Kroos, Lucas Vázquez, Gareth Bale; Luka Jovic y Karim Benzema.

Osasuna: Rubén; Nacho Vidal, Aridane, Roncaglia, Estupiñán; Moncayola, Fran Mérida; Roberto Torres, Rubén García, Rober Ibáñez; y Chimy Ávila.

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.