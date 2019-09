Vicepresidente del Inter de Porto Alegre: "Guerrero pidió disculpas al equipo"

Paolo Guerrero no la pasó nada bien en el partido de su equipo el Inter de Porto Alegre frente al Flamengo, por la jornada jornada 21 del Brasileirao. El jugador peruano protagonizó una serie de sucesos que terminaron por sacarlo expulsado del partido.

El '9' de la Selección Peruana tuvo tiempo suficiente para pensar luego de salir expulsado a finales del primer tiempo haciendo una autocrítica que lo llevó a pedir disculpas a todo el equipo, así lo confesó Roberto Melo, vicepresidente del Internacional.

Hizo Mea culpa

“No se puede elogiar la actitud de Guerrero, él mismo pidió disculpas a todos por lo que pasó”, fueron las palabras del directivo dando a conocer que el delantero se encontraba arrepentido por lo ocurrido, ya que perjudicó directamente a su equipo dejándolo con nueve jugadores.

El accionar del 'Depredador' no fue para nada del agrado del club así lo volvió a dejar en claro el vicepresidente Melo: "No puedes elogiar la actitud de Guerrero, no fue correcta. (Guerrero) tenía el corte en la cabeza. Todo lo que sucedió hizo que el jugador perdiera el equilibrio" enfatizó.

Aún no se sabe la sanción del jugador

Aún no se conoce si el jugador recibirá una sanción por parte de la Confederación Brasileña de Fútbol, que de confirmarse recibiría no menos de cinco fechas de suspensión, pues es lo que correspondería por propinar insultos y realizar gestos obscenos en contra del árbitro y a la hinchada.

Por lo pronto Paolo no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, solo colgó una imagen en su cuenta de Instagram en la que se puede ver el corte que sufrió en la parte suprior de la ceja que lo hizo salir ensangrentado del campo.