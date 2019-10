¡Bomba! Barcelona dispuesto a intercambiar a Griezman por Neymar

Neymar y Barcelona es una historia de nunca acabar y aunque el mercado de fichajes se cerró hace un mes, tal parece que las negociaciones entre ambos aún no habrían acabado, puesto que una última información revela que los 'culés' están dispuesto a dar Antoine Griezmann al PSG por el brasileño.

El ex Atlético de Madrid sería el gran sacrificado de la 'Operación Neymar' y aunque ha llegado al club a inicios de temporada su rendimiento no convence del todo, tanto así que ya piensan en cambiarlo de no dar resultados.

Según Le10Sport, el Barca y el PSG ya estarían planeando varios intercambios para la siguiente temporada y entre ellas la del 'Principito', puesto que su rendimiento esta muy por debajo de lo esperado en el Camp Nou, a esos e le agrega que la química con Lionel Messi y Luis Suaréz no es de las mejores.

Griezman llegó al Barcelona en el último mercado de pases por solo 120 millones de euros, siendo su fichaje uno de los más sonados del verano, sin embargo hasta le fecha el francés no ha logrado ser lo que era en el equipo colchonero. aduciendo que aún se esta acosntumbrando al juego de los culés,

La claúsula de recesión del delantero de 28 años ayudaría a bajarle el precio al fichaje de Neymar, aparte que al club parisino ya le habría demostrado interés por el delantero galo anteriormente.

Athlético de Madrid se lo advirtió a Griezmann

En tienda colchonera ya sabía que esto terminaría ocurriendo y se lo advirtieron Antoine, puesto que el Barca nunca sería la figura del equipo, porque ese puesto ya es de Messi y que solo sería uno más, tal como le pasó a Coutinho que tras no dar resultados terminó cedido al Bayern Múnich.