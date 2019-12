Sporting Cristal dispuesto a pagar préstamo por Gabriel Costa para la Copa Libertadores

El futuro de Gabriel Costa es toda una intriga. El volante de Colo Colo no seguiría en la institución chilena y buscaría nuevos aires con el fin de no perder la continuidad: no logró asentarse en el fútbol sureño y los problemas sociales en dicho país adelantaron el fin del campeonato.

Dentro de las posibilidades que maneja Costa es pegar la vuelta al fútbol peruano: Sporting Cristal abriga la ilusión de volver a tener al 'Gaby' en sus filas. Y es que la directiva 'celeste' evalúa hacer el esfuerzo y pagaría el costo de su préstamo.

Líbero pudo conocer que la dirigencia bajopontina ha puesto sobre a mesa 100 mil dólares para tener el pase, de manera temporal, del extremo uruguayo nacionalizado peruano. Todo dependerá si el 'Cacique' acepta: el costo original es de medio millón de dólares.

La idea del club del Rímac es juntarlo con Emanuel Herrera para conformar una dupla ofensiva de temer, la misma que estremeció a sus rivales en la campaña de 2018 y que terminó con el título nacional. Además, buscarían instalarse en la fase de Grupos de la Copa Libertadores: quieren embolsarse los tres millones de dólares.

Sporting Cristal | Gabriel Costa interesa a Grupo Pachuca

Cabe señalar que Gabriel Costa también ha despertado el interés a nivel internacional. Medios mexicanos han referido que el Grupo Pachuca evalúa la posibilidad de comprar su pase y así tener la opción de poder colocarlo en algunos de los equipo que maneja.

Grupo Pachuca maneja cinco clubes en total: Pachuca, León FC (Liga MX), Mineros de Zacatecas (Ascenso MX), Talleres de Córdoba (Superliga Argentina) y Everton (Primero División de Chile). Todo se despejará en los próximos días.