David Moyes regresa al West Ham para reemplazar a Manuel Pellegrini, quien lo sustituyó antes [VIDEO]

La crisis del West Ham llevó a que la directiva tome drásticas decisiones, en medio de la temporada 2019-20 en desarrollo. Los altos mandos de los Hammers consideraron que terminar con el vínculo con el entrenador Manuel Pellegrini ante los malos resultados actuales.

El anuncio se hizo el último domingo, muy temprano, y solo unas horas después se hizo la presentación del reemplazante elegido. Se trata de David Moyes, un viejo conocido de la casa, pero de quien los hinchas tienen algunas reservas respecto al estilo de juego predilecto.

“David Moyes ha firmado un contrato de 18 meses y comienza a trabajar inmediatamente antes del encuentro de Año Nuevo con el AFC Bournemouth en el London Stadium”, describió el club a través de su cuenta de Twitter. La necesidad de resultados es urgente en el club.

David Moyes has signed an 18-month deal and begins work immediately ahead of the New Year’s Day fixture with AFC Bournemouth at London Stadium.https://t.co/AS5yWnXVwU