Matthijs de Ligt fue relegado al banco de suplentes en la Juventus

En el pasado mercado de fichajes europeo, Matthijs de Ligt se convirtió en el defensor más caro de la historia con su llegada a la Juventus a cambio de 85.5 millones de euros más variables. Con el rótulo de estrella arribó a Italia, pero meses después ha pasado a casi no tener participación en el primer equipo.

El joven holandés no ha cumplido con las expectativas generadas en Turín y ha sido relegado al banquillo de suplentes. Es mas, ha visto cómo el turco Merih Demiral, de 21 años, le ha pasado por delante en las últimas semanas para convertirse en el socio de Leonardo Bonucci.

Pese a que De Ligt vio aumentadas sus opciones de ser titular con la lesión de Chiellini, sus actuaciones no convencieron al entrenador Maurizio Sarri y, luego de darle varias oportunidades, terminó por mandarlo al banquillo.

El lunes pasado, ante el Cagliari por la Serie A, De Ligt volvió a quedarse como sustituto. No jugó ni un solo minuto. Ese fue el cuarto partido al hilo del ex Ajax como suplente y el tercero que no salta al campo.Para ser precisos, exactamente hace un mes no es titular con la Juventus.

La última vez que De Ligt tuvo minutos fue en la Supercopa de Italia contra la Lazio, cotejo que terminó con derrota para la 'Vieja Señora' por 3-1.

Maurizio Sarri pone paños fríos

El entrenador italiano le quiso quitar importancia a este asunto en conferencia de prensa. “Soy el primero que cree que será el mejor defensor del mundo. Han sido meses difíciles jugando cada tres días, en un nuevo país, con nuevo idioma, y en un nuevo campeonato. Demiral está muy bien. Está en buena forma y me parece normal contar con él”, precisó.

EL DATO

El próximo partido de la Juventus será este domingo 12 contra la AS Roma en el Estadio Olímpico.