Real Madrid vs Atlético Madrid: Hora, día y Canal de la Final Supercopa España

Real Madrid vs. Atlético Madrid disputarán la final de la Supercopa de España el próximo domingo 12 de enero (1.00 p.m. hora peruana) en el estadio de Yeda, Arabia Saudita.

El Real Madrid llega a esta instancia tras vencer a Valencia 3-1, mientras tanto, hoy jueves, Barcelona quedó eliminado a manos del Atlético Madrid. Es decir, este domingo habrá derbi para definir al campeón.

En un infartante encuentro, Atlético Madrid consiguió darle vuelta al marcador y eliminar -luego de cuatro años - a Barcelona. Además, a los catalanes se le anularon correctamente dos goles por posiciones adelantadas.

Durante el Barcelona vs Atlético, ambos equipos fueron con sus mejores titulares, sin embargo, Ni el tridente Messi - Suárez - Griezmann pudieron salvar la caída blaugrana. Mientras que por el lado colchonero, Koke, Álvaro Morata y Ángel Correa se pusieron el equipo al hombro para instalarse en la gran final de la Supercopa de España.

El último miércoles, Real Madrid salió con un equipo alterno pues no estuvo Benzema, Hazad, Marcelo. Pero, los merengues no tuvieron problemas par vencer a Valencia por 3-1 gracias a los goles de Toni Kroos, Isco y Luka Modric.

¿A qué hora juegan Atlético vs Real Madrid?

En hora de Perú, el Atlético vs Real Madrid se disputará a partir de la 1.00 p.m. y todas las incidencias lo podrás seguir en vivo por Libero.pe.

¿Cuándo juegan Atlético vs Real Madrid?

Atlético vs Real Madrid se enfrentan este domingo desde la 1:00 p.m. / hora peruana en el estadio King Abdullah Sport City en Yeda, Arabia Saudita.

Horario de la final de la Supercopa España 2020

1:00 p.m. Perú, Colombia, México, Ecuador

2:00 p.m. Venezuela, Bolivia

3:00 p.m. Argentina, Brasil, Paraguay, Chile

¿Cómo ver Atlético vs Real Madrid?

El Real Madrid vs Barcelona se jugará en Arabia Saudita, pero todo el mundo amante del fútbol podrá ver el clásico válido a la Supercopa de España EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports.

¿Dónde ver Atlético vs Real Madrid por final Supercopa de España 2020?

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía

DirecTV Go. DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

¿Qué canal transmite Atlético vs Real Madrid?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Dinamarca: Eurosport Player Denmark, 6'eren

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Italia : Nove TV

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Arabia Saudita: Saudi Sports 1

Senegal: Canal+ Sport 2 Afrique

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus

Suecia: Eurosport Player Sweden, Kanal 9 Sweden

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Estados Unidos ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN3

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela