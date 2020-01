Liverpool vs. West Ham EN VIVO: 'Reds' ganan 1- 0 por la Premier League

Liverpool se enfrenta con West Ham por la jornada 18 de la Premier League EN VIVO ONLINE este miércoles 29 de enero a las 2:45 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el London Stadium y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TIEMPO

90' El árbitro del partido ha añadido 3 minutos más al partido.

89' Con esta nueva victoria el Liverpool seguiría inalcanzable en lo más alto de la Premier League, como único líder.

87' Para este partido 59959 personas se dieron cita en el London Stadium, para ver el duelo entre el Liverpool y West Ham.

85' Snodgrass (West Ham) lanza un tiro de esquina, pero un defensor se anticipa y evita el peligro oportunamente.

83' Pase a Naby Keita al borde del área pero sin suficiente potencia, y Lukasz Fabianski detiene sin dificultad.

80': Liverpool estirará su ventaja sobre Manchester City.

78': Tiro al palo. Mohamed Salah estrella el balón en el vertical. West Ham se vuelve a salvar

70': ¡Casi llega un autogol! Alisson atajó el esférico tras un potente remate y Alexander Arnold intentó rechazar el balón pero este golpeó el vertical

69': Cambio en Liverpool. Sale Origi y entra Fabinho.

68': Cambio en Liverpool. Sale Manuel Lanzini e ingresa Pablo Fornals

66': Lukasz Fabianski salva al West Ham del tercer gol del Liverpool. Gran atajada tras el disparo de Origi

64': Firmino comete falta sobre Mark Noble. El brasileño baja hasta el medio campo para ayudar en defensa.

55': Los 'Reds' manejan el partido con tranquilidad.

54': Allison ataja un remate de Haller y mantiene el cero en su portería.

GOL DEL LIVERPOOL

51': En un extraordinario contragolpe, Salah dio una asistencia a Alex Chamberlain estira la ventaja para los 'Reds'.

45': Comenzó la segunda parte del compromiso.

PRIMER TIEMPO

45 + 3' El árbitro del partido pita el final del primer tiempo. Liverpool 1-0 West Ham

45' Salah ejecuta un libre directo de media distancia y su disparo es rechazado por la barrera. Muy cerca del segundo el Liverpool.

42' Tarjeta amarilla para Mark Nole (West Ham) que comete una infracción por una fuerte entrada.

40' Roberto Firmino (Liver) entra con brusquedad y el árbitro del partido señala infracción.

38' Arthur Masuaku hace un porque en solitario, pero un defensor le arrebata el balón y no logra crear una ocasión.

GOL DEL LIVERPOOL

35' Mohamed Salah anota desde los 11 pasos. Disparó en dirección contraria a la del portero.

34' El árbitro del partido decide penal para los 'reds' que terminará ejecutando Salah.

32' Issa Diop (West Ham) recibe la tarjeta amarilla por derribar a un contrario en el área y manda la jugada a revisión del VAR.

30' El Liverpool mantiene la posesión del balón y domina el juego.

28' Robertson (Liverpool) envía un pase largo que no llega a ninguno de sus compañeros y se pierde.

27' Gran ocasión desaprovechada por Robertson (Liver) que logró rematar al primer toque dentro del área, pero el balón salió desviado.

25' Al West Ham le está costando tener la posesión del balón, ante u rival que lo presiona en todo momento.

23' Jeremy Ngakia (West Ham) intenta enviar un pase en profundidad, pero el balón no llega a ninguno de sus compañeros.

20' Tiro de esquina de Wijnaldum (Liver), que manda un disparo al centro del área, sin embargo, su disparo es despejado gracias a una excelente intervención de uno de los defensas.

18' Jeremy Ngakia (West Ham) envía un buen balón al área en busca de un compañero, pero no encuentra a nadie y un defensor lo intercepta para abortar el peligro.

16' Posición adelantada para el West Ham, que habían logrado una jugada de mediano peligro para el rival.

14' Alexander-Arnold, saca el tiro de esquina y envía el balón al área rival, pero un defensa de los 'Hummers' logran despejar el peligro.

12' Mohamed Salah intenta deshacerse de la defensa, pero un contrario despeja. Tiro de esquina para el Liverpool.

7' West Ham esta siendo sometido en su área y no logra tener la tenencia del balón.

4' Liverpool controla el partido combinando una serie de pases cortos.

1' Inició el partido en London Stadium.

Alineaciones confirmadas

Liverpool: Alisson, Alexander Anold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Chamberlain, Origi, Salah, Firmino.

West Ham: Fabianski, Ngaka, Diop, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Rice, Noble, Snodgrass, Lanzini, Haller.

PREVIA

Los "reds" vienen de vencer por 2-1 al Wolverhampton con goles de Roberto Firmino y Jordan Henderson, ubicándose más líderes que nunca con 67 puntos. El cuadro de Jurgen Klopp acumula 22 victorias y 1 empate en la presente liga inglesa.

El estratega de los rojos no se confía con su rival de turno, ya que se encuentra en la zona de descenso. "West Ham lucha por mantenerse en la liga y eso es lo que parece. Será una gran pelea, lucharán con todo lo que tienen", declaró el técnico alemán.

Por otra parte, el West Ham viene de caer en la última jornada ante el Leicester City por 4-1, colocándose en la casilla 17 con un registro de 6 victorias, 5 empates y 12 derrotas en lo que va de la Premier. A pesar de la seguidilla de partidos que han tenido, David Moyes considera que sus jugadores se encuentran en óptimo estado físico.

"Creo que no hemos tenido muchos partidos como otros clubes. No estamos en Europa y no estamos en la Liga de Campeones, aunque desearía que lo estuviéramos, así que no veo por qué sentir que hemos jugado demasiado.",declaró el técnico de los "hammers".

La última vez que el Liverpool y West Ham se vieron las caras fue en abril del 2019 por la Premier League. El encuentro que se realizó en el London Stadium terminó empatado 1-1 con anotaciones de Sadio Mané y Michail Antonio.

POSIBLES ALINEACIONES DEL LIVERPOOL - WEST HAM EN VIVO EN DIRECTO POR LA PREMIER LEAGUE

XI Liverpool: Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson; Fabinho, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Divock Origi; Roberto Firmino.

XI West Ham: David Martin; Pablo Zabaleta, Fabián Balbuena, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Carlos Sánchez, Mark Noble, Andriy Yarmolenko, Pablo Fornals, Manuel Lanzini; Sebastian Haller.

HORARIOS DEL LIVERPOOL - WEST HAM

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 3:45 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1:45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3:45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4:45 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL LIVERPOOL - WEST HAM?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs West Ham, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.