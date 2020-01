Colombia vs. Chile Sub 23 [DirecTV EN VIVO] por la fecha final del Preolímpico Colombia 2020

Colombia vs. Chile Sub 23 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este jueves por la fecha final del Grupo A el Preolímpico Colombia 2020. El encuentro se jugará en el Estadio Centenario de Armenia desde las 20:30 p.m. (hora peruana y colombiana) vía TRANSMISIÓN OFICIAL de DirecTV.

¡Seguimos buscando nuestro sueño de Tokio 2020. Siempre con trabajo, humildad y fe! 🙏🇨🇴 pic.twitter.com/0TVb0pI6xH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 28, 2020

Casi clasificados. Colombia afronta este encuentro con la ventaja de estar casi clasificado a la siguiente fase. Y es que con seis puntos en la tabla de posiciones del Grupo A, lo cafeteros solo necesitan un empate para estar en el cuadrangular final por esos dos cupos a Tokio 2020.

Sin embarga, la selección anfitriona presenta una gran duda de cara a este encuentro: la titularidad de Jorge Carrascal. El atacante de River Plate salió lesionado tras la victoria ante Venezuela y no llegaría al 100% para el choque definitivo ante Chile.

⚽️ Hoy fue la última práctica de #LaRojaSub23 en el Club Campestre de Pereira.



💯 Mañana salimos a buscar nuestro paso al cuadrangular final que se jugará en Bucaramanga, pero no sin antes agradecer lo geniales que fueron con nosotros estas semanas.



💪🏻🇨🇱 ¡Seguimos con todo! pic.twitter.com/EEkVAp9skx — Selección Chilena (@LaRoja) January 29, 2020

El propio jugador quiso bajarle un poco a los temores de esta lesión tras culminar el choque ante los llaneros: "Bien, con una pequeña molestia, era prevención, peor nada. Me duele un poco, pero en estos días me puedo recuperar y estar para el otro juego que es muy importante… Cuando arranco a correr y eso, pero es normal, estoy bien y no me duele del todo…El otro jueves es una final más importante".

Por otro lado, Chile necesita una victoria para poder clasificar al cuadrangular final de este Preolímpico 2020. El cuadro Mapocho también cuenta con seis puntos en la tabla de posiciones, pero la diferencia de gol lo estaría dejando fuera de este torneo.

Colombia vs. Chile EN VIVO | Posibles alineaciones

Colombia: Ruiz, Herrera, Ditta, Segura, Fuentes, Alvarado, Atuesta, Cetré, Benedetti, Márquez, Carrascal.

Chile: Carabalí, Rebolledo, Ramírez, Díaz, Cabrera, Alarcón, Moya, Cuadra, Araos, Aránguiz y Guerra.

Colombia vs. Chile EN VIVO | Horarios

Perú 8:30 p.m.

Chile 10:30 p.m.

Paraguay 10:30 p.m.

Uruguay 10:30 p.m.

Brasil 10:30 p.m.

España 2:30 a.m. (31 de enero)

Ecuador 8:30 p.m.

Colombia 8:30 p.m.

Bolivia 9:30 p.m.

Venezuela 9:30 p.m.

Argentina 10:30 p.m.

¿En qué canales VER Colombia vs. Chile Sub-23 EN VIVO por el Preolímpico Colombia?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Interior

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV 2

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL COLOMBIA - CHILE?

