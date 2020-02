Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY martes 4 de febrero de 2020

Partidos de hoy martes 4 de febrero, transmisión Fútbol EN VIVO. En esta nota te jugamos la agenda futbolística para que no te pierdas ningún encuentro de las ligas y torneos más importantes del mundo como lo son: Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga 1, Copa Argentina, Liga MX, Copa Alemana, Copa del Rey.

En la Copa Sudamericana, FBC Melgar hará su debut. Los arequipeños visitan este martes a Nacional Potosí por el duelo de ida. El encuentro de vuelta será el próximo martes 18 de febrero.

Mientras tanto, en la Copa Libertadores, Internacional de Paolo Guerrero visitará a la Universidad de Chile a las 4:00 p.m. / hora peruana. Partido de vuelta será la siguiente semana en Beira Río a las 5:15 p.m. / hora peruana.

PARTIDOS DE HOY

Francia - Ligue 1

13:00 Lille vs Rennes DIRECTV Sports

13:00 Monaco vs Angers SCO

15:05 Nantes vs PSG

Inglaterra - FA Cup

14:45 Cardiff City vs Reading Eurosport Player Sweden

14:45 Derby County vs Northampton Town

14:45 Birmingham City vs Coventry City

14:45 Liverpool vs Shrewsbury Town

15:05 Oxford United vs Newcastle United

Alemania - Copa de Alemania

12:30 Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig

12:30 Kaiserslautern vs Fortuna Düsseldorf

14:45 Schalke 04 vs Hertha BSC

14:45 Werder Bremen vs Borussia Dortmund

España - Copa del Rey

15:00 Granada vs Valencia

Colombia - Primera A

16:00 Alianza Petrolera vs Deportivo Pasto

18:00 Envigado vs Once Caldas

20:05 Patriotas Boyacá vs Deportivo Cali

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:15 Nacional Potosí vs Melgar

17:15 Coquimbo Unido vs Aragua

19:30 Fluminense vs Unión La Calera

19:30 Vélez Sarsfield vs Aucas

Sudamérica - Copa Libertadores

17:15 Universidad Chile vs Internacional

19:30 Medellín vs Deportivo Táchira

19:30 Macará vs Deportes Tolima

Argentina - Copa Argentina

19:00 Boca Unidos vs San Martín Formosa

19:00 Unión Sunchales vs Sportivo Belgrano

20:00 Chaco For Ever vs Sarmiento Resistencia

México - Liga MX

21:30 Puebla vs América