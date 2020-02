Premier League: Bobby Madley volverá a arbitrar tras ser despedido por discriminación [VIDEO]

La Premier League es una liga dura, no solo en el sentido de competitividad, sino también a la hora de hacer respetar las reglas que se establecieron, tanto para jugadores, entrenadores y árbitros. La política normativo llevó a una dura sanción al reconocido árbitro Bobby Madley.

¿Qué sucedió? El juez destacó por su estilo en la Premier League, pero sus actitudes personales hicieron que su trabajo se vea afectado. En el 2018, Bobby Madley fue acusado de actos de discriminación, hechos por lo que terminó siendo apartado del arbitraje en Inglaterra.

“Mala conducta grave por motivos de discriminación”, fue la categoría en la que ingresó por un video que protagonizó en el que parecía burlarse de una persona con discapacidad. Ante esta situación, Bobby Madley se marchó a Noruega, donde dirigió en la segunda categoría.

Sin embargo, luego de participar por última vez en la Premier League en mayo del 2018, Bobby Madley está de regreso, aunque en las categorías de ascenso. Finalmente, el árbitro iniciará en la League One y League Two (tercera y cuarta división inglesa) y así buscará su ascenso.

“Hace 18 meses perdí el trabajo de mis sueños como árbitro profesional de fútbol debido a mis propias acciones lamentables, ingenuas y estúpidas. No estoy orgulloso de mis acciones en 2018 y he aprendido de esto y siento que soy una persona mejor y más fuerte”, expresó el juez. Aprovechará su oportunidad.

Jonathan Moss acusado de molestar a jugadores del Bournemouth

Los jugadores del Bournemouth no quedaron contentos con la actuación del árbitro Jonathan Moss, en el partido ante el Sheffield United, que terminaron perdieron (2-1). El volante Dan Gosling reveló a Daily Echo de Inglaterra que el juez no tuvo un buen trató a la hora de dirigir.

Acusó que Jonathan Moss hizo comentarios duros a sus compañeros, acusándolos y reiterándoles de que el presente que atraviesan en la Premier League (peleando por no descender) es por culpa de su juego, no por las decisiones que tome en el partido. Por ahora, no se conoce posible sanción.