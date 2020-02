Inter de Milán a Barcelona pide 120 millones de dólares más Griezmann por Lautaro Martínez

Un nuevo giro podría dar la carrera de Lautaro Martínez con miras a la próxima temporada. Todo está en manos de FC Barcelona y su disponibilidad económica para satisfacer las necesidades que ha planteado Inter de Milán para ceder al atacante argentino.

¿Qué piden los italianos? Según la información de The Sun, la directiva de Inter de Milán está dispuesta a entregar a Lautaro Martínez siempre y cuando sus pares de Barcelona paguen 120 millones de dólares por el pase y le sumen la carta de Antoine Griezmann.

Es de conocimiento público el seguimiento que se le viene haciendo al 'Toro' desde las oficinas del Camp Nou desde su arribo a la Serie A. Su rápida adaptación, así como determinación en el cuadro de Antonio Conte, a pesar de sus 22 años, llamaron la atención de los 'culés'.

Lautaro Martínez | ¿Aceptará FC Barcelona?

El citado medio señala que esta primera 'oferta' de los italianos hacia los españoles es muy descabellada y saben que no será aceptada. No obstante, esta proposición tiene un propósito: conocer el real interés por el ex delantero de Racing.

Es decir, se puede entrar en una negociación furtiva para llegar a un monto que favorezca a ambas directivas, no obstante, el pase de Antoine Griezmann es un ítem fijado. Si los catalanes responden que el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 no formará parte de la negociación, automáticamente, los italianos cortan las negociaciones.

Lautaro Martínez | Es pretendido por clubes poderosos de Europa

Además de FC Barcelona, Inter de Milán tiene varios pretendientes por Lautaro Martínez. Entre ellos están Real Madrid, Chelsea y Manchester United. La capacidad económica de los 'Galácticos' aventaja a los clubes de la Premier League, pero el argentino quiere juntarse con Lionel Messi en el Camp Nou. Veremos que ocurre.