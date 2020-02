Andy Polo anotó golazo, desde un ángulo imposible, con el Portland Timbers [VIDEO]

Andy Polo parecía estar más afuera que dentro del Portland Timbers de la MLS, pues había sido seleccionado para que pueda iniciar conversaciones y ser transferido. Sin embargo, el volante se quedó en el club y regaló un espectacular golazo en la pretemporada.

El volante fue considerado por su entrenador Giovanni Savarese para el amistoso contra Vancouver Whitecaps, donde milita Yordy Reyna, otro peruano. Esta vez, Andy Polo arrancó desde el banquillo de suplentes, a la espera de su oportunidad, la que llegó en el segundo tiempo.

Andy Polo ingresó, tras el descanso, por Yimmi Chará, volante colombiano que llegó esta campaña para jugar en su misma posición, pero que todavía no destaca por completo. Solo un minuto le bastó al ex Universitario de Deportes para inflar las redes y poner la ventaja.

El habilidoso atacante encontró un espacio por la banda derecha, señaló el camino del pase y fue habilitado, con un pase que lo dejó con ventaja para aprovechar de su velocidad característica. Y así, la 'Joya' fue llegando hasta el área, pero con gran presión del rival.

Ante la situación que afrontaba, Andy Polo decidió rematar directo a puerta, aprovechando que el portero Maxime Crepeau se adelantó esperando un centro. Su idea fue errada y se sorprendió ante el remate, tratando de estirarse lo más que pudo, pero no alcanzó.

El balón se metió en su ángulo, siendo el gol decisivo de la victoria del Portland Timbers. Andy Polo quedó encantado por la belleza de su anotación, celebrando con furia frente a la tribuna. El también jugador de la Selección Peruana está mucho más motivado en su trabajo.

Just 15 seconds into the second half... Andy Polo did this. #RCTID | @old_trapper pic.twitter.com/YyVZewkJvW