Raúl Tito: Ex Universitario es flamante fichaje del FC Edmonton de Canadá

La Canadian Premier League será la casa de un nuevo peruano. Este es Raúl Tito, futbolista que jugó en Universitario de Deportes y que, tras dejar el fútbol peruano, ha sido anunciado como fichaje del FC Edmonton de Canadá.

El delantero de 22 años tendrá de esta manera su primera experiencia fuera del país y buscará ganarse la titularidad en el cuadro canadiense. En su perfil de Twitter, el club anunció oficialmente el fichaje del peruano, resaltando su paso por nuestro fútbol y por la Selección Peruana Sub-20.

#FCEd is excited to welcome Peruvian winger Raúl Tito to the squad for the 2020 @CPLsoccer season!#FCEd #OneOfOurOwn



Read: https://t.co/sqArQNpcEj pic.twitter.com/mLUeHpXIbL