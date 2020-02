Liverpool vs Watford EN VIVO vía ESPN 2 por Jornada 28 de Premier League

Liverpool vs Watford EN VIVO por ESPN 2 | EN DIRECTO | HOY sábado 29 de febrero se enfrentarán desde las 12:30 p.m. (hora peruana) por la fecha número 28 de la Premier League. El escenario será el Vicarage Road y será transmitido por ESPN 2, también podrás seguirlo con todas las incidencias, a través de Libero.pe

El Liverpool con la Premier League ya en el bolsillo saldrá frente al Watford para mantener su invicto en la liga inglesa. El cuadro de Jüguen Klopp lidera el torneo doméstico con 79 puntos de 81 posibles, es decir que, han ganado 26 encuentros y empataron en una ocasión, sin conocer la derrota.

Mientras que, por el otro lado tenemos a un Watford que irá por la hazaña. El cuadro local se ubica en el decimonovena casilla del torneo, es decir penúltimos, y con sus 24 puntos corren el riesgo de descender de división, por lo que una victoria sería esencial para ir saliendo del fantasma de la baja.

El cuadro visitante viene de ganarle en Anfield a un West Ham que le complicó de ás el partido. Por su parte el Watford no fue rival para el Manchester United y cayó por 3-0 en el Old Tradfford.

Como ya hemos visto, ‘The Reds’ llevan una abismal ventaja en todo sentido. El Watford tiene la tarea, casi divina, de vencer a un cuadro que no conoce la derrota en Premier League desde hace más de un año, cuando la temporada pasada, el 3 de marzo, cayeron ante el Manchester City por 2-1.

Como locales la historia es más impactante aún, los de Klopp no pierden en Anfield desde el 2017. Por otro lado el Watford cayó ante el Everton en su último partido de local en el Vicarage Road. El ex equipo de André Carrillo no gana desde hace cinco fechas, cuando a domicilio vencieron al Boumemouth por 3-0.

El último encuentro entre las dos escuadras fue el 14 de diciembre pasado, aquella vez el Liverpool ganó por 2-0 con un doblete del egipicio, Mohamed Salah. La última vez que el cuadro dirigido por Nigel Pearson le ganó a los ‘Reds’, fue el domingo 20 de diciembre del 2015. En aquel partido el marcador quedó 3-0 a favor del Watford con goles de Nathan Aké (1) y Odion Ighalo (2).

El Liverpool y el Watford han jugado un total de 32 partidos en su historia. El historial es favorecedor para los ‘Reds’ con un total de 23 victorias, mientras que ‘Las Avispas’ poseen solo 5 partidos a favor, además tuvieron 4 empates.

"That’s what I love most about my boys: that they are ready to fight."



The boss insists the Reds have to show how much Saturday's clash means to them as he anticipates a 'proper struggle' at Vicarage Road 🔴