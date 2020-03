Binacional vs Sao Paulo EN VIVO: cuándo y a qué hora juegan por la fase de grupos de Copa Libertadores

Binacional vs Sao Paulo EN VIVO chocan por el grupo D de la Copa Libertadores desde la ciudad de Juliaca, a más de 3800 metros de altura. Encuentro va desde las 19:00 horas y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y puedes seguir las mejores jugadas y minuto a minuto por Líbero.pe.

Binacional tiene una dura tarea en su debut histórico en la Copa Libertadores donde enfrentará al Sao Paulo de Brasil. El colombiano, Fabio Torres, buscará aprovechar la localía para sumar sus tres primeros puntos en la ciudad de Juliaca.

Fabio Torres guardó algunos jugadores en la pasada fecha del torneo local (visita Carlos Stein). Andy Polar entra al once. Mientras que Bareiro se mete a la defensa. Mientras que la ofensiva irá el colombiano Arango y Aldair Rodríguez.

Sao Paulo viaja a Santa Cruz

Con la finalidad de contrarrestar los estragos de la altura, Sao Paulo viajará primero a Santa Cruz de Bolivia y el mismo día del partido, arribará a Juliaca en chárter. Llegará con doce tanques de oxigeno para el plantel de jugadores.

Respecto al equipo, el técnico, Fernando Diniz, tendrá en su plantel jugadores que estuvieron en la Premier League y disputaron Champions League. El histórico Dani Alves debutará en la Copa Libertadores.

También estará en el once el ex Juventus e Inter de Milan; Hernanes. Alexander Pato, ex Chelsea también conforma el once inicial para la Copa Libertadores. Juanfran, el ex Atlético Madrid se ubicará en la defensa.

Binacional vs Sao Paulo EN VIVO posibles alineaciones

Binacional: R. Fernández, N. Bareiro, E. Fernández, J. Reyes, A. Pérez; Y. Tello, D. Leudo, A. Polar, R. Manco, J. Arango, A. Rodríguez

Entrenador: Fabio Torres (Col)

Sao Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Robert Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Tche Tche, Dani Alves, Hernanes, Pato, Pablo, Víctor Bueno

Entrenador: Fernando Diniz

Hora: 19:00

Escenario: Guillermo Briceño

Árbitro: José Mendez (Par)

¿A qué hora juegan Binacional vs Sao Paulo?

18 horas - México

19:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

20:00 horas - Venezuela, Bolivia

21:00 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:00 horas - Reino Unido

01:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

¿Qué canal transmite Binacional vs Sao Paulo?

El Binacional vs Sao Paulo será transmitido en exclusiva vía ESPN, pero además, para las personas que no cuentan con el servicio de cable, lo podrán seguir EN DIRECTO vía Facebook Watch.

¿Cuándo juegan Binacional vs Sao Paulo de Uruguay?

Este jueves 5 de marzo el estadio Rosamedina de Juliaca albergará el debut de Deportivo Binacional ante Sao Paulo por la primera fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2020.

¿Dónde comprar entradas Binacional vs Sao Paulo?

Las personas que asistirán al Binacional vs Sao Paulo deberán comprar sus entradas en las boleterías del mismo estadio Rosamedina de Juliaca. Por ahora no se ha brindado más información si se venderán de manera online.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Binacional vs Sao Paulo?

Canales exclusivos para Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

DirecTV Sports ► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV ► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

¿Qué es la Copa Libertadores 2020?

La Copa Libertadores 2020 es uno de los torneo más importantes a nivel de clubes de Sudamérica que se viene jugando desde fines de enero con la fase 1, 2 y 3.

¿Qué es Facebook Watch?

Facebook Watch es un servicio de video operado por Facebook que funciona desde el 2017 en Estados Unidos. Al año siguiente comenzó a funcionar en todo el mundo.

¿Dónde ver Facebook Watch Copa Libertadores?

Solo debes seguir un solo paso. Abres tu cuenta de Facebook en inmediatamente seleccionas el ícono de Watch e inmediatamente te aparecen los partidos en vivo que se transmitirán, en este caso escoges el Binacional vs Sao Paulo.

Tabla posiciones Grupo D Copa Libertadores

Grupo D primera fecha

1.- Binacional

2.- LDU Quito

3.- River Plate

4.- Sao Paulo