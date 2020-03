Pinto sobre volver a Alianza: "No soy el que define eso. Solo espero que ganen"

Siempre cuando Alianza Lima se queda sin entrenador se nombra al colombiano, Jorge Luis Pinto como alternativa. Ante ello, el técnico se animó hablar sobre la posibilidad de regresar a Matute luego de 20 años.

Jorge Luis Pinto fue claro respecto a la posibilidad de ocupar el puesto de Pablo Bengoechea. “Si me vas a preguntar sobre Alianza Lima, no quiero entrar en dimes y diretes. Lo mejor que puedo hablar es que Alianza gane, triunfe y vaya para adelante”, manifestó para El Comercio.

Respecto a que si es opción para regresar a Matute, dijo. "Es muy complejo hablar del tema. Dicen muchas cosas y todo. Siempre que Alianza Lima no gana me ponen a mí en la palestra. Yo agradezco que me tengan siempre en cuenta, pero soy muy respetuoso en no meterme. Espero que el club siga adelante, que pueda desarrollar el torneo y la Copa de la mejor manera. Lo demás lo dirá el tiempo", indica.

Luego agrega. "Yo no soy el que define eso (su llegada a Alianza Lima). Yo solo espero que Alianza Lima triunfe", menciona.

Pinto, muy cauteloso, trata de no dar muchos detalles. "Lo mejor es guardar silencio y respeto porque hay gente que está trabajando".

Pablo Bengoechea renunció a Alianza Lima

Pablo Bengoechea renunció a su cargo de entrenador en Alianza Lima tras perder el clásico ante Universitario. Días antes, perdió en su debut de Copa Libertadores ante Nacional en Matute.

Bengoechea, paralelo a los malos resultados, tuvo tres indisciplinas en su plantel por salidas a fiestas nocturnas de Jean Deza y Carlos Ascues. El primero fue reiterativo y fue separado del primer equipo.