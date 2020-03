River Plate: así la pasa Enzo Pérez durante la cuarentena en Argentina

La cuarentena también se vive en Argentina por la expansión del Coronavirus y muchos futbolistas buscan la manera de divertirse de acuerdo a las disposiciones del Gobierno. Es el caso del jugador de River Plate, Enzo Pérez.

Su mujer, Flor Martínez, aprovechó el estado de emergencia para subir historias a su cuenta de Instagram y responder preguntas. Aquí reveló como la pasa con su esposo Enzo Perez.

¿Enzo entrena su su casa? "Sí, eso nunca lo deja", respondió la mujer del actual futbolista de River Plate. Otro hincha preguntó si es muy remegón, a lo que ella publicó "¿vos que opinas?" etiquetando a Enzo Pérez.

En otras historias, al argentino se le vio concentrado con el joystick jugando a la Play Station a lado de sus hijos.

El momento divertido fue cuando Flor Martínez mostró en una nueva historia el mensaje de whatsapp que le había enviado Enzo Pérez.

En este mismo: "¿Por qué no dejás de boludear con el celu y preparás un café?". Minutos después publicó otro mensaje de su esposo: "Gracias por el café. No me duermo hasta pasado mañana con la taza de café que me hiciste...".