René Higuita puso como ejemplo su error en Italia 1990 para aconsejar no salir por coronavirus [VIDEO]

Colombia es uno de los países afectados por el coronavirus, situación que ha llevado al gobierno a tomar medidas mucho más drásticas. El presidente Iván Duque aconsejó el aislamiento social, obligatorio para personas de la tercera edad. El exportero René Higuita aprobó esta postura.

El recordado guardameta de la Selección Colombia entiende que la prevención es la principal arma para combatir a esta enfermedad y utilizó sus redes sociales para pedir a los ciudadanos que acaten la norma expuesta por el mandamás del país y se puso como un ejemplo.

Ha sido inevitable la aparición de memes en medio de esta época de pánico por el coronavirus, siendo una de las más usadas en el fútbol la de un portero saliendo de su línea de meta con la intención de acabar con una jugada, pero termina errando. René Higuita no se salvó.

La imagen de la que el portero ha sido protagonista le llegó y no dudó en compartirlo a través de su cuenta de Twitter. Hoy me han mandado mucho esta imagen... ,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar... primero la salud, si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas”, escribió.

Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas .... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020

El texto fue acompañado con la imagen de su mítico error en los octavos de final de la Copa del Mundo Italia 1990. Y es, en aquel entonces, la Selección de Colombia de metió a los octavos de final del certamen, donde tenían que chocar con Camerún y empataron 0-0 en 90 minutos.

Tras ello, el juego pasó a definirse en el tiempo suplementario, donde Roger Milla anotó dos goles, el segundo producto de un grosero error de René Higuita, que intentó salir jugando, como era su estilo particular. “Si te dicen que no salgas, no salgas”, sentenció el portero.