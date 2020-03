Ancelotti respalda a Klopp: "Jugar fue un acto criminal y tenía razón"

Hace algunos días atrás Jurgen Klopp había asegurado que la crisis del coronavirus influyó en la eliminación de Liverpool en la Champions League ante Atlético Madrid. Ahora, esa versión fue respaldada por Carlos Ancelotti, quien se mostró de acuerdo.

"Klopp me dijo que jugar bajo esas condiciones era un acto criminal y creo que tenía razón", comenzó diciendo el actual estratega del Everton.

"Hoy la prioridad es la salud y cómo limitar la infección. Todo lo demás es secundario. No me preocupa cuando se comenzará de nuevo ni cuándo acabará la temporada. Créeme, no me importa, en este momento es el menor de mis pensamientos", agregó el DT italiano.

Cabe recordar que Liverpool perdió en Anfield Road por 2-3 y quedó fuera de la Champions League en los octavos de final, lo que significó un duro golpe para los vigentes campeones de Europa.

EL DATO

Liverpool es líder en la Premier League, pero aún no se sabe qué pasará con la liga inglesa.