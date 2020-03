Felipe Melo arremetió contra River Plate: "No iría allí, no soy gallina"

El mediocampista de Palmeiras, Felipe Melo, volvió a hacer noticia con unas particulares declaraciones sobre River Plate. El recio futbolista es confeso hincha de Boca Juniors y no dudó en ironizar acerca del apelativo despectivo para los seguidores del club 'Millonario'.

"No, no iría. No soy gallina. No, no. No es por plata, es por pasión", explicó el ex futbolista de Inter de Milán y Juventus tras recibir la interrogante si ficharía por River Plate.

"Hoy, por ejemplo, si me llama cualquier club de San Pablo, yo no juego, porque amo al Palmeiras. No es por plata. Igual, ninguno me quiere", agregó entre risas el mundialista con la selección de Brasil en Sudáfrica 2010.

Felipe Melo indicó que los hinchas de River Plate no lo tolerarían

Como se ha mencionado, el futbolista de 35 años es hincha confeso de Boca Juniors. Antes de la definición del título de la Superliga Argentina, el brasileño vaticinó dos resultados que le permitirían al cuadro de Miguel Ángel Russo ser campeón.

""Ojalá River 1-1, Boquita 1-0 y ya está", declaró el pasado 8 de marzo muy confiado. Además agregó: "Tengo que estar confiado, es dificil pero no imposible". Finalmente, ambos dictados se cumplieron y el Boca Juniors de Miguel Ángel Russo se alzó campeón.

"Los hinchas de River tampoco me quieren, da igual, ja", declaró en una entrevista en Instagram para el periodista Agustín Fantasía.