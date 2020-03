Tottenham de Mourinho interesado en fichar a Philippe Coutinho [VIDEO]

Philippe Coutinho se encuentra en busca de su próximo club y todo apunta que continuaría su futuro en la Premier League, pues el jugador brasileño habría confesado a su circulo más cercano su intención de volver a la liga inglesa.

Ante este panorama incierto para Coutinho, el Tottenham se unió a la lista de clubes ingleses como Manchester United y Chelsea que pretenden al jugador para la siguiente temporada.

Aunque el fútbol se encuentre de para por la pandemia del coronavirus los clubes no dejan de trabajar, y armarse de la mejor manera para afrontar la próxima campaña sería una de sus prioridades.

Tottenham y su segundo intento por Coutinho

En una conversación de uno de los representantes del jugador con el medio inglés 'The Mirror', se reveló que el Tottenham estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo con el Barcelona (club dueño de su pase) la temporada pasada, sin embargo, temas económicos habrían frustrado el traspaso.

Pero como no hay primera sin segunda, los 'Spurs' quieren volver a intentar hacerse de los servicios de los brasileños, que no continuaría en el Bayern Múnich ni volvería al Barcelona.

Pochetino frustró el fichaje de Coutinho

Según la misma fuente, otras de los puntos por lo que el Philippe Coutinho no aterrizó en el Tottenham, fue que Mauricio Pochettino, entrenador en ese momento de los 'Spurs' no quería al ex Liverpool, pues consideraba que se podría alterar la unidad del equipo.