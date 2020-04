Coronavirus: Kevin De Bruyne no aguanta sin fútbol y jugará dos años más de lo previsto [VIDEO]

La pandemia del coronavirus obligó a toda Inglaterra a detener las actividades deportivas, para evitar el masivo contagio. Esto hizo que los clubes detengan todas sus actividades y ordenaron el aislamiento de sus jugadores, pero Kevin De Bruyne ya no aguanta.

El habilidoso volante belga del Manchester City ha confesado que pasa estos feliz por estar junto a su familia, esposa e hijos, pero las circunstancias actuales han hecho que sienta un gran vacío. Kevin de Bruyne no está tranquilo ante la ausencia del fútbol.

Sin la Premier League, que lo veía brillar cada fin de semana, ni la Champions League, certamen que obsesiona al Manchester City, su equipo, en la actualidad, el futbolista ha decidido que jugará dos años más de los que había planificado retirarse.

Así lo expresó el volante de 28 años a través de su cuenta de Instagram. “Le dije a mi mujer que voy a jugar un poco más. Luego de este aislamiento, no puedo quedarme en casa. Y le mencioné que voy a jugar dos años más”, expresó Kevin de Bruyne en transmisión.

Y es que, dejar de estar activo es algo duro para los futbolistas, que tampoco tienen la misma competencia a la hora de entrenar, sino que lo hacer con menor carga en casa. “Es hora de volver a jugar al fútbol. Lo echo de menos y es difícil”, añadió.

No obstante, también prioriza la salud de los deportistas e hinchas del fútbol en medio de esta contingencia sanitaria. “Nosotros no somos importantes, el fútbol no es importante. La gente ama el fútbol, pero tenemos que estar seguros”, resaltó.

Kevin de Bruyne también siente la ansiedad, puesto que atravesaba por un gran momento con el Manchester City. En la temporada actual sumaba 16 asistencias y estaba cerca de romper el récord de 20 por compaña del fútbol inglés. Tendrá que confiar en que el certamen se reanudará.