Pelé: El astro brasileño sorprendió al revelar de qué equipo es hincha e incluso vistió sus colores

A sus 79 años, el ex futbolista de la Selección de Brasil, Pelé, para muchos el mejor de la historia, reveló a qué equipo ha amado desde siempre y por el que sigue hinchando hasta el día de hoy. De esta manera decidió romper la duda que han tenido millones de fanáticos desde hace muchos años.

El campeón del mundo brindó una entrevista para un canal de YouTube, en el cual se le preguntó por el equipo del cual es hincha, a lo que este no dudó en responder. Dejando así en claro que a pesar de haber jugado casi toda su vida por el Santos, el club de sus amores es otro.

“La mayoría de mis amigos y los amigos de mi padre eran todos de Corinthians o del BAC (Club Atlético Bauru), o de Noroeste de Bauru, pero de Brasil, la mayoría era corinthiana. Yo no sé por qué sali de Vasco Da Gama, pero me empezó a gustar y me hice de Vasco”, expresó el brasileño.

Además, el brasileño resaltó que su pasión por dicho cuadro sigue vigente, pues lo siguió señalando en la entrevista. “No fui, soy vascaiano. Para los que no recuerden soy de Vasco”, remarcó el ex delantero.

Sin embargo, la historia no acaba aquí. Irónicamente y por caprichos de la vida, el gol número mil que marcó Pelé se lo hizo precisamente al Vasco Da Gama. Fue un miércoles 19 de noviembre de 1969, en el mítico Maracaná y ante más de 65,000 almas presentes, el brasileño convirtió de penal y ante el equipo de sus amores uno de sus goles más significativos.

Además, en 1957 ‘O Rey’ vistió la camiseta del Vasco Da Gama en un torneo amistoso disputado en el Maracaná. Pelé jugó 3 partidos vistiendo la camiseta del ‘Almirante’ y un año después estaría con su selección nacional en el Mundial Suecia 58’.

¿Cómo se encuentra Pelé?

Actualmente el brasileño se encuentra sobrellevando una enfermedad que le ha impedido caminar con total normalidad, sin embargo, ya está finalizando de reponerse. Lamentablemente, la otra cara de la moneda es que su hermano menor, Zoca, también futbolista del Santos, perdió la vida la semana pasada a sus 77 años producto de un cáncer de próstata. Además, se sabe que no pudo ir al velorio de su familiar, pues Pelé se encuentra en aislamiento voluntario debido al coronavirus.