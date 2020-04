Cristiano Ronaldo fue duramente criticado al entrenar fuera de su casa en plena crisis

Europa es uno de los continentes más golpeados por el avance del coronavirus teniendo a países como Italia y España como dos de los focos infecciosos más grandes del COVID-19 en todo el mundo.

Pero Portugal también ha sido afectada con el avance del brote presentando más de 15 mil fallecidos y 435 víctimas mortales. En dicho país se encuentra Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus que viajó a su ciudad natal para sobrellevar el aislamiento social junto a su familia.

Y a pesar de que en Portugal la cuarentena obligatoria no ha sido ordenada, las autoridades de salud recomendaron a la gente que se quede en sus casas para evitar el crecimiento del virus. Esto no fue acatado por Cristiano Ronaldo quien el pasado jueves fue captado entrenando en Estadio de Madeira.

La consigna del jugador de Juventus era mantener su estado atlético para mantenerse en forma física ante un posible vuelta del fútbol en las próximas semanas. No obstante, la decisión del astro luso no cayó bien en sus compatriotas como fue el caso del consejero de salud de Madeira.

El profesional de la salud afirmó que CR7 no tiene ningún permiso especial y que tiene que respetar las medidas de gobierno como todos: "Ronaldo no tiene un permiso especial para entrenar. Tiene derecho a entrenarse siempre que respete las normas, como todos los ciudadanos. No tiene ningún privilegio".