Ivan Rakitic no le cierra las puertas al Sevilla: "No me han llamado"

Es cierto que Lionel Messi es el llamado a alimentar a los atacantes y no hay acción de peligro si no pasa por los pies de 'La Pulga'. Pero es también es cierto que hay un personaje con menos reflectores y que tiene mayor responsabilidad, Ivan Rakitic.

El croata es el encargado de manejar los hilos del partido y abrir el juego por las bandas. Le pone la pausa en el momento justo y el acelerador cuando la situación lo amerita. Rakitic está a gusto en Barcelona, aunque no descarta pegar la vuelta al Sevilla.

Ivan Rakitic tuvo una temporada 2013-14 fantástica con el Sevilla, donde registró 15 goles y 18 asistencias en 52 partidos con el cuadro rojiblanco. Sus grandes actuaciones lo hicieron aterrizar en el Camp Nou al año siguiente.

El volante croata, subcampeón de la Copa del Mundo Rusia 2018, cursa su sexta temporada en el combinado catalán y piensa hacer respetar su contrato, aunque si llega una oferta del Sevilla no dudaría en aceptarlo. Solo espera el llamado.

"Siempre he dicho que sería un gran sueño volver a vestir esa camiseta. Lo saben todos, pero no es una decisión solo mía, de si lo quiero yo o no. Tiene más cosas por detrás. Monchi y todos en Sevilla tienen mi teléfono, aún no me han llamado y hace poco fue mi cumpleaños. Monchi no me llamó (risas)", agregó Rakitic en diálogo con 'Mundo Deportivo'.

Como se sabe, el mediocampista croata tiene contrato hasta junio del 2021 con el Barcelona, pero todo indica que su futuro estaría lejos del Camp Nou en el próximo curso. Es preciso destacar que el Inter de Milán también está tras sus pasos y podría incluir a Lautaro Martínez en la operación.

EL DATO:

Ivan Rakitic y Jefferson Farfán fueron compañeros en el Schalke 04 de Alemania.