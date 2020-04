Jefferson Farfán: "Raúl era increíble, burlaba a los porteros"

La conversación que transmitió Jefferson Farfán con Paolo Guerrero tuvo varias anécdotas, las cuales generaron la sorpresa y el interés de todos los fanáticos de la selección peruana, siendo una de ellas las apreciaciones de la "Foquita" sobre Raúl González.

El actual jugador del Lokomotiv confesó que presenciar un entrenamiento del ex futbolista español, con quien defendió los colores del Schalke, era algo del otro mundo. "Era una cosa increíble de ver en los entrenamientos", señaló Farfán en Instagram.

Jefferson elogió la capacidad de Raúl para limpiar todo el campo, incluso dejar en el camino al guardameta. "Te lo juro Paolo. Se burlaba de los arqueros. Hacía goles con la derecha y con la izquierda, y hasta sombreros. Hacíamos 'camotitos' y a todos les hacía 'huacha'".

Así mismo, Guerrero también contó algunas de las experiencias que vivió en el Bayern cuando era jóven, como el talento que mostraba Roy Makaay de cara a la portería."A la hora de definir era un fenómeno", habló el "Depredador".

Paolo reconoció que el holandés no contaba con un juego muy vistoso pero resultaba letal a la hora de marcar. "Tengo que aceptar que era increíble verlo definir. No era de mucho regate pero dentro del área era imposible que se perdiese un gol. Le pegaba con izquierda y con derecha. Yo no sabía cuál era su pierna buena".

Esta conversación entre compañeros de selección, quienes también compartieron muchos recuerdos cuando eran jóvenes, sirvió para amenizar la cuarentena que se vive en el Perú con el fin de disminuir la propagación del coronavirus.