Loris Karius: "Tuve una conmoción cerebral tras un golpe de Ramos"

La final de la Champions League 2017-2018 entre Liverpool y Real Madrid, la cual tuvo como ganador al conjunto merengue, contó con una actuación para el olvido por parte de Loris Karius debido a los fallos que cometió dentro de campo.

El desempeño del guardameta alemán en ese trascendental choque le generó una ola de críticas que hasta la actualidad lo siguen acechando. No obstante, muchos no sabían que el ex portero de los "reds" vivió un complicado momento en el verde.

"He aprendido mucho de eso. Tuve una conmoción cerebral tras un golpe de Sergio Ramos, que restringió mi visión espacial. Esto fue comprobado inequívocamente en un estudio detallado realizado por uno de los especialistas en cerebro más importantes del mundo", declaró Karius para "Bild".

Así mismo, el arquero del Besiktas en la actualidad no tenía la intención de revelar esta información tras el encuentro y consideró lamentable que las personas lo ataquen después de haber recibido ese duro choque.

"Yo no quería hacerlo público. Cuando se publicó el resultado, hubo mucha malicia e insulto. Nunca lo usé como excusa, pero cuando la gente se burla de alguien que se ha lesionado gravemente la cabeza, no lo entiendo".

Además, el portero teutón expresó su alegría por la Champions League que obtuvo el Liverpool en la temporada pasada al superar por 2-0 al Tottenham y con la presencia del brasileño Alisson bajo los tres palos.