Sergio Agüero se confiesa: “De niño me mataba jugando para conseguir 25 centavos”

Los futbolistas en todo el mundo han encontrado en las distintas redes sociales una manera para seguir interactuando son sus seguidores ante la para del fútbol por el COVID-19. Por ejemplo, Sergio Agüero, delantero de Manchester City, pasa el tiempo de esta cuarentena jugando Play Station y transmitiéndolo en vivo a través de Twitch.

Durante esta partida del conocido videojuego, el atacante se animó a contar algunas vivencias de su niñez en Argentina donde aseguró que se ‘mataba’ jugando en su barrio para poder conseguir 25 centavos y comprar un alfajor.

“De chiquito me mataba jugando a la pelota para conseguir 25 centavos y comprarme un alfajor”, expresó el Kun. Luego, Agüero reveló que “en el barrio todo era por plata y había que ganar”.

El formado en Independiente de Avellaneda también relató que durante su niñez no pudo haber ganado más del doble de lo que apostaba cuando jugaba en su barrio: “Las apuestas eran por el doble de lo que ponías. Lo máximo que me llevé fue un peso con cincuenta. Me acuerdo que con mis amigos nos fuimos a compra una gaseosa con sándwiches”.

Sin embargo, eran los alfajores el dulce favorito de Sergio Agüero quien señaló que todo lo que ganaba era para comprar este producto: “En el sur nos gustaba comer alfajores después de los partidos. Hay que reconocer que en Argentina son ricos. Juntaba lo que me entregaba mi viejo para ir al colegio en toda la semana, que eran 10 centavos, y me daba un gustito”.