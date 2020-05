Luis Figo sorprende con inédita revelación: "Mancini me humilló"

El ex mediocampista de la selección de Portugal, Luis Figo, conversó con Fabio Cannavaro a través de una transmisión en vivo por Instagram. En ella, el ex capitán de los 'lusos' sorprendió con una inédita revelación.

Tras haber desarrollado una gran parte de su carrera en España (Barcelona y Real Madrid), Figo decidió arribar a la competitividad de la Serie A tras recibir la oferta de Inter de Milán, club que tenía como entrenador a Roberto Mancini.

El actual entrenador de la selección de Italia había desarrollado una importante labor en Lazio y es por ello que fue elegido para asumir las riendas de los 'neoazzurros' en la temporada 2004/05: se encontró con Figo al siguiente año (2005/06).

"Al principio, tuve una buena experiencia en el Inter; luego, tuve una mala experiencia con él. Muy mala a nivel humano, Mancini fue una de las personas que más me humilló en mi carrera", explicó Figo a Cannavaro en Instagram.

"Sufrí. Ya no tenía 20 años, tenía 34 o 35 años. Y tuve que vivir situaciones que no debería haber vivido", quien luego entró en detalle. "Aquello no era cuestión de jugar menos o más, a los 34 años ya sabes que eso puede pasar. Mandarte a calentar 85 minutos y jugar solo tres para ver si explotas... eso no es normal. Faltó respeto y educación. Nuestra relación no fue la misma", agregó.

Figo jugaría cuatro temporadas en total con Inter de Milán (hasta 2008/09) retirándose a final de temporada. Sumó 140 partidos en donde convirtió 11 goles y brindó 29 asistencias. Por su parte, Mancini emigró a la Premier League en 2009 para asumir las riendas de Manchester City.