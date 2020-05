Courtois y su mensaje al Barcelona:"No sería justo que los proclamen campeón de la Liga, somos mejores"

La pandemia del coronavirus obligó a algunas ligas europeas a finalizar bruscamente la temporada. En España estudian esa opción y a pesar de querer jugar los encuentros pendientes, los directivos no descartan terminar LaLiga para no interrumpir con el calendario 2020-2021. Thibaut Courtois alzó su voz de protesta y consideró que eso no sería lo justo. Barcelona es líder pero lo separa dos puntos sobre su más cercano perseguidor, el Real Madrid.

El portero del Real Madrid señaló que aún quedan varias fechas por jugar, el Barcelona es líder por dos puntos y ellos tienen opción para quedarse con el título de la Liga Santander. Finalizar el torneo significaría entregar el campeonato a los azulgranas, en una temporada donde los blancos demostraron su superioridad.

"Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida", indicó el guardameta a la TV pública de Belga.

Considera que lo más justo es no proclamar a un campeón si los directivos deciden finalizar la temporada de LaLiga antes de tiempo. El arquero de la Selección de Bélgica quiere jugar los partidos pero con todas las medidas de sanidad necesarias.

"Un campeonato se basa en que se jueguen todos los partidos. Quedan once partidos, es muy pronto para decidir el campeón. Si hay que elegir un campeón sin completar la temporada, sería mejor que no hubiera campeón".

También mandó un mensaje al Manchester City, su rival en la Champions League. Como se recuerda, el Real Madrid perdió 2-1 con el cuadro de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu y debe buscar la clasificación en Inglaterra.

"No va a ser un partido fácil para nosotros. En la ida jugamos muy bien, pero tuvimos la mala suerte de recibir dos goles. Teníamos confianza en ganar ese partido, aunque estoy seguro de que Kevin (De Bruyne) podría decir lo mismo", expresó.