Felipe Melo y Mario Balotelli respondieron duramente a las acusaciones de Chiellini

Giorgio Chiellini, experimentado defensor central de Juventus, sostuvo una entrevista con el medio italiano ‘La Reppublica’ donde presentó un adelanto de lo que será su libro autobiográfico en el cual contará detalles inéditos de su carrera en el cuadro de Turín y el seleccionado italiano.

Sin embargo, en este pequeño extracto que dio a conocer, el zaguero de 35 años arremetió contra Mario Balotelli y Felipe Melo a quienes calificó duramente. Al brasileño lo catalogó como ‘una manzana podrida’, mientras que al delantero lo tildó de ‘negativo para el grupo’.

Ambos futbolistas no tomaron para nada bien lo dicho por el central italiano y utilizaron sus cuentas de Instagram para responder a los calificativos lanzados por Chiellini. En primer lugar, Felipe Melo aseguró no haber faltado el respeto a nadie mientras estuvo en Juventus, tal y como lo aseguró el defensor.

"No hay ningún problema para responderle a 'este defensa'. Cuando estaba en Turín nunca le falté el respeto a nadie, pero llegado a este punto, él ya no merece ninguno, nunca más. Él se meaba encima del miedo, es demasiado fácil hablar mal de los demás con un libro. 'Este defensa', quizás, todavía está enfadado porque las bofetadas se las dimos cuando con el Galatasaray eliminamos a su Juventus en 2013. O porque el Inter lo ha ganado todo, y yo soy interista, o cuando le gané 3-0 con Brasil en la Copa Confederaciones. Él es así: siempre quiere hacerse el fenómeno, pero a nivel internacional no ha ganado nada de nada. Él sí mostró falta de respeto con estas declaraciones", señaló el brasileño.

Mientras que Mario Balotelli utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para responderle a Chiellini. El delantero se mostró sorprendido por lo dicho por el defensor y le recordó que tuvo varias oportunidades para ‘abofetearlo’ como indica en si libro.

“Yo, al menos, tengo la valentía y la sinceridad de hablar a la cara. Desde 2013 tuviste muchas ocasiones para hacerlo conmigo, portándote como un hombre, y nunca lo hiciste. A saber lo que dirás algún día de los compañeros de hoy, extraño capitán. Si esto es lo que significa ser un campeón, prefiero no serlo. Y a la camiseta de Italia nunca le falté el respeto”, sentenció.