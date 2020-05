Real Madrid: la estrategia de Newcastle para convencer a Gareth Bale

A Gareth Bale le salió una nueva novia y desde su antigua casa, la Premier League. Se trata del Newcastle que alista un proyecto ambicioso donde tiene como estandarte al galés.

De acuerdo a la revista británica Four Four Two, el cuadro del Newcastle está dispuesto a pagar hasta $54 millones por el “Expreso”, hoy sin espacio en el Real Madrid de Zidane.

Y aunque el deseo de Gareth Bale es permanecer a toda costa en Madrid, el club inglés quiere convencerlo ofreciéndole el mismo salario que percibe en la “Casa Blanca”: 16 millones.

Por ahora el Newcastle espera la luz verde de la Premier para ser comprado por un grupo de jeques árabes, quien además quiere a Mauricio Pochettino como DT.

Garteth Bale se encuentra en Real Madrid desde el 2013 cuando dejó el Tottenham de la Premier League. Ganó con los madridistas cuatro Champions League.