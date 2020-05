Reimond Manco reveló por qué lo secuestraron cuando jugaba en México | VIDEO

Reimond Manco fue secuestrado en México en la temporada 2011 cuando jugaba por el Atlante. Sin embargo, nadie creyó en su versión por las constantes indisciplinas que tenía como antecedentes. Ahora, años después, el volante de Binacional recordó aquel episodio y reveló por qué casi atentan contra su vida.

El exjugador de Alianza Lima manifestó que el secuestro vivido fue su culpa. “Lo que pasó es que yo en aquel entonces era soltero y lamentablemente me metieron a mí. Me metí con alguien que no debía meterme y mejor dicho casi no la cuento”, dijo Reimond Manco en DirecTV.

Luego, Manco recalcó que lo que contó el 2011 era verdad. "Todo fue cierto, ni modo que me meta un puñete yo solo y me rompa la nariz, pero ese problema ocurrió a la 1:30 de la mañana y a las 9 ya estaba agarrando mi vuelo de regreso a Lima", añadió 'Rei'.

Tras su regreso a Lima, Atlante disolvió el vínculo con Reimond Manco indicando que llegó a los entrenamientos oliendo a licor y golpeado.

En aquella oportunidad Atlante era dirigido por Miguel el ‘Piojo’ Herrera. “Yo traje a Manco a Atlante. Mientras entrenaba aquí al chico le ganó la fiesta y desapareció una noche. Después volvió y dijo que lo secuestraron. Y cuando se hicieron las averiguaciones el tipo agarró un avión y se fue”, contó el entrenador en 2014 para la Revista Contexto.

Reimond Manco, tras dejar el Atlante, regresó al Juan Aurich, dueño de su pase. Luego fichó por León de Huánuco, Al-Wakrah (Qatar), UTC, Alianza Lima, Zamora (Venezuela), Unión Comercio, Real Garcilaso, Sport Boys y actualmente se encuentra en Binacional.

¿Cuántos títulos tiene Reimond Manco?

Reimond Manco, de 29 años, fue campeón con Juan Aurich en la temporada 2011. En aquella final le ganó a Alianza Lima, club que lo formó. Actualmente su pase cuesta 475 mil euros.