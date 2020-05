Borussia Dortmund: Marco Reus podría perderse lo que queda de Bundesliga

Se encienden las alarmas. El Borussia Dortmund podría quedarse sin su capitán y una de sus máximas figuras para la recta final de la Bundesliga. Una caprichosa lesión muscular está cerca de dejar knockout a Marco Reus, cuya vuelta a los campos estaba prevista para el duelo del sábado ante el Wolfsburgo.

El futbolista de 30 años sufrió una lesión muscular el 5 de febrero y aunque la larga para del fútbol por culpa del coronavirus parecía ser el aliado perfecto del Borussia Dortmund, la realidad indica que los problemas con las lesiones volverán a jugarle en contra a Reus.

A una semana del duelo ante el líder Bayern Munich, 'Bild' sostiene que las molestias persisten y los dolores no cesan. Es más, los problemas en la musculatura aductora derecha impide que el mediapunta alemán golpee el balón como debiese.

Hasta el momento, Marco Reus sigue entrenándose individualmente y no puede entrenar en las prácticas del equipo. Eso sí, lleva intensas sesiones con un fisioterapeuta.

Aunque el Borussia Dortmund todavía no se manifiesta sobre el estado de su capitán, 'Bild' cree que la vuelta de Reus no será en mayo como había planeado Marcos y como mínimo será en junio en caso no se le complique la caprichosa lesión muscular.

Cabe destacar que la Bundesliga acaba a fines de junio y al Borussia Dortmund le quedan ocho jornadas para remontar una diferencia de cuatro puntos con el líder Bayern Munich.

Los números de Marco Reus

En la presente temporada, el capitán del Borussia Dortmund estaba siendo capital para su equipo con buenas actuaciones y registros decisivos como sus 11 goles y 6 asistencias en 19 juegos en la Bundesliga.