Heung-Min Son habló sobre su paso por el servicio militar: “Éramos diez personas en una misma habitación” [VIDEO]

Heung-Min Son es uno de los jugadores que más destaca en el Tottenham. Más allá de que no es la mejor temporada de los ‘Spurs’, el asiático siempre ha resaltado en el campo de juego por sus goles y entrega.

Sin embargo, aprovechando la paralización de la Premier League por el coronavirus, Heung-Min Son se integró al servicio militar surcoreano para cumplir con su deber como civil por lo que estuvo tres semanas siguiendo instrucciones.

Al respecto, el mismo Heung-Min Son dio más detalles de su experiencia vivida en su país tras regresar a los entrenamientos con el Tottenham de cara a la reanudación de la Premier League.

“Ha sido una buena experiencia. No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado. Ha sido duro. En los primeros días no nos conocíamos así que era un poco raro”, empezó diciendo Son a Spurs TV.

Luego, el también jugador de la Selección de Corea del Sur, agregó lo siguiente: “Tienes que pasar cada día junto a tus compañeros, éramos diez personas en una habitación así que nos unimos mucho. Trabajamos juntos, ayudándonos los unos a los otros”.

"I've missed the guys. When I came back, I couldn't stop smiling, like always!"



