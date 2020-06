Werder Bremen se hunde en la Bundesliga tras perder de local 1-0 con Wolfsburgo

A primera hora de este domingo, Werder Bremen tenía una nueva prueba de fuego para intentar salir de la zona de descenso en que se encuentra sumergido, sin embargo, la historia no fue diferente con respecto a partidos pasados, pues hoy volvió a perder de local por 1-0 contra Wolfsburgo.

Claudio Pizarro parecía que hoy volvería jugar y podría ser de gran ayudar en Werder Bremen en este difícil momento que atraviesan en la Bundesliga, pero finalmente el técnico decidió no incluirlo, ni siquiera quedó en la banca de suplentes.

Con respecto al partido, fue intenso y parejo, por ahí Werder Bremen tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador a través de un penal, pero el árbitro, con ayuda del VAR, decidió no cobrarlo. Mientras tanto, Wolfsburgo anotó el único gol del encuentro a falta de ocho minutos para el final por intermedio de Wout Weghorst con un excelente remate de cabeza.

Tras la derrota de hoy, el equipo del histórico delantero peruano suma apenas 25 puntos y se encuentra en la penúltima posición en la tabla de la Bundesliga. A su vez, Wolfsburgo trepó hasta la sexta ubicación con 45 pts. El líder absoluto es Bayern Munich que tiene una diferencia de 7 unidades sobre el segundo que es Borussia Dortmund, a solo cuatro jornadas para el final del fútbol alemán.

Segundo tiempo

Final. Werder Bremen perdió 1-0 con Wolfsburgo

82' ¡GOOOOOOOOOOOL! Wout Weghorst abre el marcador y pone arriba a Wolfsburgo con un excelente remate de cabeza

75' Partido intenso. Werder Bremen es el equipo que busca el primero pero aún no lo logra ¡No llegan los goles!

60’ Jerome Roussillon mandó un pase en largo al área, pero Jiri Pavlenka atrapa el balón sin problemas

58’ El árbitro se está llenando de tarjetas, esta vez le muestra la amarilla a Marin Pongracic

54’ Nuevo amonestado. Tarjeta amarilla para Xaver Schlager

49’ Joshua Sargent del Werder Bremen es amonestado

Primer tiempo

45’ Davy Klaassen es amonestado con una tarjeta amarilla

40’ Tras ver la repetición en el VAR, el árbitro indica que no fue penal

39’ El juego continúa a pesar de las protestas de algunos jugadores de Werder Bremen por un posible penal. El árbitro revisará la acción mediante el VAR

24’ Joshua Sargent desaprovecha una buena ocasión para marcar tras recibir un centro perfecto en el área

12’ Josip Brekalo recibe un pase preciso al borde del área y dispara. El balón se marcha muy desviado

5’ Ludwig Augustinsson lanza un córner, pero la defensa rival despeja el balón

Empieza el partido. Wolfsburgo será el equipo encargado de mover la pelota

Werder Bremen vs Wolfsburgo EN VIVO alineaciones confirmadas

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Vogt, Moisander, Bargfrede, Eggestein, Gebre Selassie, Ausgustinsson, Osako, Klaassen, Sargent

Wolfsburgo: Casteels, Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon, Schlanger, Arnold, Brekalo, Joao Victor, Mehmedi, Weghorst

Los 'Lagartos' necesitan de manera urgente debido a que si el día de hoy culminara el campeonato alemán, descenderían automáticamente a Segunda División. Ocupan la penúltima casilla con 25 unidades: están a tan solo tres del repechaje y seis de salvarse definitivamente.

Es por ello que la importancia de este duelo es más que vital. Una victoria lo igualaría ante el Fortuna Düsseldorf que en esta jornada igualó de local ante Hoffenheim (2-2) y dejó una clara opción para mantener la distancia.

Por su parte, Mainz 05 dio el golpe de la semana al vencer en calidad de visita por 2-0 a Eintracht Frankfurt. Alargó la diferencia a seis unidades y quedará más que expectante de lo que pueda resultar entre Werder Bremen vs Wolfsburgo.

Durante la semana se especuló el retorno de las canchas de Claudio Pizarro. El 'Bombardero' se recuperó satisfactoriamente de una lesión en el muslo y dejó una buena impresión en los entrenamientos: es una alternativa para Florian Kohfeldt, quien necesita robustecer su zona ofensiva.

Los goles importantes han pasado por los pies del veterano delantero peruano y esa experiencia podría ser apelada para este domingo 7 de junio: una nueva caída generaría que Werder Bremen empiece a asomar en la Segunda División.

Werder Bremen vs Wolfsburgo EN VIVO | Alineaciones probables

Werder Bremen: Pavlenka; Gebre, Moisander, Veljkovic, Friedll; Eggestein,Vogt, Klaassen; Bartels, Selke y Osako.

Wolfsburgo: Casteels; Roussillon, Brooks, Mbabu, Pongracic, Arnold, Steffen, Schlager, Brekalo, Weghorst y Joao Victor.

