Bojan Krkic: "¿Fracasado yo? Jugué con Lionel Messi y hablo cuatro idiomas"

Sin duda uno de los insultos más comunes en el fútbol es tildar de fracasado a un jugador y esta situación lo vive un viejo amigo de Lionel Messi. Hablamos de Bojan Krkic que también jugó en Barcelona.

A través de una entrevista 'El País', el ex delantero del Barcelona aseguró que no es ningún fracasado: "Yo creo que sí triunfé", arrancó Bojan Krkic.

"No sé cuántos pueden decir que han marcado 40 goles en el primer equipo, que han jugado cuatro temporadas. Tuve partidos buenos, otros no tantos. Yo siempre he dicho que estoy muy contento de los cuatro años que viví en el Barcelona. Soy de pensar en grande y de querer jugar en equipos grandes", agregó Bojan Krkic.

Asimismo, el ex atacante de Barcelona sacó en cara que tiene conocimientos de varios idiomas y que llegó a jugar con el argentino Lionel Messi.

"Jugué en el Barcelona de Lionel Messi. Hablo inglés, italiano, castellano y catalán. Le doy más valor a hablar cuatro idiomas que al hecho de haber podido ganar cinco títulos más", indicó Bojan Krkic.

Por último el futbolista cerró la nota con dos preguntas: "¿Soy la promesa que no pudo ser? ¿Cuánta gente sueña con tener una carrera así?".