Thierry Henry: "Wenger activó mi cerebro y Guardiola mi nivel táctico"

Thierry Henry fue una pieza clave del Barcelona de Josep Guardiola y junto a él vivió una temporada de ensueño. El ex delantero del Arsenal tiene muchas historias y una de ellas la concedió al sitio oficial de la Champions League.

Primero habló de su ex entrenador en Arsenal, Arsène Wenger. “Arsène activó mi cerebro y cada día trataba de hacerme las preguntas correctas. Y después está Pep Guardiola, quien activó mi cerebro a nivel táctico. Esas dos personas han tenido un enorme impacto en mí, pero obviamente no puedo hablar sobre mi carrera sin Arsène”, señaló Thierry Henry que jugó nueve temporadas con la camiseta del conjunto londinense.

“Moriré como un competidor. Competir está por encima de todo para mí. Amo el fútbol, soy un aficionado del Arsenal y amo el Arsenal, pero competir está por encima de todo. Es lo que me empuja, es lo que me hace mejor y es lo que me reta. No tengo miedo de nada”, agregó el ahora director técnico.

Asimismo Thierry Henry habló de Guardiola y el Barcelona. “Yo creía que conocía el fútbol, pero cuando llegué al Barcelona fui desprogramado y reprogramado. Y eso no significa que no quiera al Arsenal o que no sea un aficionado del Arsenal o que mi corazón no vaya a estar siempre allí... pero en el Barcelona fue tan especial”, puntualizó el francés.

El "Titi" prosiguió contando su historia como jugador profesional. “Había venido para competir, íbamos a ganar Las Seis Copas como dice la canción y yo no podía doblar la rodilla y no podía correr bien, pero tenía que jugar, tan simple como eso. ¿Que si estuve bien? No lo creo. ¿Que si ayudé? Espero que lo hiciese, pero yo estaba allí” confesó el artillero francés. “Jugué lo máximo que pude y mentí, porque me preguntaban si estaba bien y yo decía que sí, que por supuesto que sí. Nunca voy a decir que no estoy bien, así son las cosas”, reconoció Thierry Henry.

“No quiero quedar como ese chico que...¡oh, Dios mío, jugó lesionado! He perdido la cuenta de los partidos que jugué lesionado, pero esa final era muy especial para mí. La gente no lo sabe, pero era el cumpleaños de mi hija y yo no había ganado nunca la Champions como todo el mundo sabe”, concluyó la ex estrella del Arsenal y Barcelona.

Dato: En la actualidad Thierry Henry se desempeña como entrenador del Montreal Impact..