Arturo Vidal reveló el motivo del porqué se dejó la cresta desde los 19 años

El mediocampista del Barcelona, Arturo Vidal, se animó a relatar los motivos que lo conllevan a conservar la llamativa cresta que luce como peinado. El 'King' indicó que recibió la influencia de un jugador de la selección de Alemania.

Vidal señaló que se encontraba concentrado con la selección de Chile debido a que estaban disputando un Sudamericano (el de la Sub-20 realizado en Paraguay el año 2007) cuando observó un cotejo del cuadro teutón.

Para aquel entonces, Arturo Vidal se desempeñaba en Colo Colo y ya mostraba su nivel: era considerado una de las principales promesas en el fútbol 'mapocho'. A su corta edad logró afianzarse como titular en el 'Cacique'.

"A los 19 años me dejé la cresta. Estaba con Chile en un Sudamericano y vi un partido de la Selección Alemana. Me fijé en el lateral izquierdo (Christian Ziege). Le vi la cara, la cresta, la agresividad, y vi que los rivales le tenían más miedo de lo normal. Se me ocurrió esta idea y agregué algo más a mi juego", acotó.

Lo más probable es que Arturo Vidal haya visto un partido pasado de Christian Ziege, ya que el ex jugador alemán se llegó a retirar en octubre de 2005 a causa de una severa lesión: dentro de su palmarés se encuentran el título de la Eurocopa 1996 y el segundo lugar en el Mundial Korea-Japón 2002.

¿Arturo Vidal seguirá en Barcelona?

Existen varios rumores que colocan a Arturo Vidal fuera del Barcelona y lo fijan en el Inter de Milán, club donde se encontraría, en caso pase el hecho, con un viejo conocido: Antonio Conte, quien fue su entrenador en Juventus.

"Con Conte tengo una relación; sabe que soy un ganador, sabe que conmigo puede confiar. Es lo que quiero aquí. Me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo jugar todos los partidos, pero sí esos que son claves, los que ayudan a ganar títulos. Hay jugadores que se nombran mucho, con talento, pero hay partidos más complicados de jugar porque entran muchos sentimientos", expresó para 'El Periódico'.

Finalmente, refirió que busca sentirse importante en Barcelona. "Quiero sentirme importante. Y si no... uno tiene que mirar por su carrera. Gracias a Dios, estoy mejor que nunca. Me siento para estar tres o cuatro años más jugando al máximo nivel", concluyó.