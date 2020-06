Califican a Cristiano Ronaldo como "lo peor de la final" de la Copa Italia

En Italia le llueven las críticas a Cristiano Ronaldo tras no conseguir el título de la Copa Italia, pues la Juventus cayó en los penales 4-2 contra Napoli en el cual Paulo Dybala falló su penal junto a Danilo Luiz y 'CR7' ni siquiera alcanzó a patear, debido a que el marcador ya estaba sentenciado y no había nada qué hacer.

Tras ello, la prensa italiana criticó duramente a Cristiano Ronaldo. Ejemplo la Gazzetta dello Sport calificó como lo peor de la final. "Reclama los privilegios del delantero central, incluido con el derecho inalienable de disparar cada vez que tiene el balón, pero no se da cuenta de que ya no está en el Real Madrid. Y que Dybala no es Benzema (ni siquiera Higuain). Se arriesga a ponerse triste. En los penaltis: ¿tenía que tirar el último para celebrarlo?", señaló el medio mencionado.

En Italia, básicamente, no perdonan a Cristiano Ronaldo el tener que esperar a patear el quinto penal para celebrar, sino que cuestionan a ‘CR7’ por no ejecutar el primero para asegurar y guiar a sus compañeros a tener la seguridad, pero también es cierto, que nada te asegura ganar el partido.

Incluso, Maurizio Sarri dejó polémicas declaraciones tras perder la Copa. “Estoy decepcionado por los chicos, por el club y los aficionados. En este momento no podemos dar mucho más, por cuestiones físicas y por unas bajas importantes. Hicimos el partido con atención, pero en este momento nos falta brillantez".

En seguida, el técnico de la Juventus habló de la estrella portuguesa. “A Cristiano le vi como a los demás. A nivel de condición física le falta un poco de esa brillantez que le permitiría hacer las cosas de la mejor forma, pero en este momento puede pasar... A mis jugadores no les he dicho mucho, estaba muy enfadado y decepcionado. Ahora es mejor no decir nada, hablaremos más tarde o este jueves", dijo en declaraciones para Rai Italia.