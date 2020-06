Premier League EN VIVO: revisa la programación fecha 30 de la liga Inglesa

La Premier League está de vuelta. Luego de tres meses volveremos a ver la liga inglesa, una de las mejores del mundo tras la para que tuvo como medida de prevención por la pandemia del coronavirus. Tottenham reaparece para enfrentar al Manchester United en un partidazo. Transmisión va EN VIVO EN DIRECTO por ESPN.

Este viernes se juega la fecha 30 luego que el Manchester City y el Aston Villa se pongan al día en la Premier League. El miércoles jugaron sus partidos pendientes, aunque el único ganador fue el cuadro "ciudadano".

La fecha sigue este viernes 19 de junio con dos duelos importantes. Abre la jornada Norwich City enfrentando al Southampton. Luego, Tottenham recibe al Manchester United. José Mourinho se enfrenta a su exequipo.

El puntero de la Premier League juega el domingo. En si, hay tres partidos ese día. De fondo, Liverpool se pondrá a prueba en el campo del Everton.

La jornada la cierra el Manchester City que reaparece tras golesar al Arsenal. Al frente tendrá al Burnley que sueña con clasificar a un torneo europeo.

Programación completa fecha 30

Viernes 19 de junio | Fecha 30

12:00 Norwich City vs Southampton | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

14:15 Tottenham Hotspur vs Manchester United | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Sábado 20 de junio

6:30 Watford vs Leicester City | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, LCFC

9:00 Brighton & Hove Albion vs Arsenal | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Sky HD,

11:30 West Ham United vs Wolverhampton | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Wolves

13:45 AFC Bournemouth vs Crystal Palace | ESPN Play Sur, Palace TV, Sky HD

Domingo 21 de junio

8:00 Newcastle United vs Sheffield United | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Sky HD

10:15 Aston Villa vs Chelsea | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, VillaTV

13:00 Everton vs Liverpool | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, LFCTV

Lunes 22 de junio

14:00 Manchester City vs Burnley | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil