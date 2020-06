Chelsea renueva a Willian y Pedro hasta final de temporada

Seguirán siendo 'blues'. Cuando parecía que sus salidas era inminente, Willian y Pedro llegaron a un acuerdo con la dirigencia del Chelsea para extender su contrato que acababa a fines de junio hasta el final de la presente temporada, es decir, hasta agosto.

Ahora bien, la empresa no fue nada fácil para el Chelsea debido a que las negociaciones se estiraron hasta la fecha límite para poder alargar los contratos que acababan el 30 de junio hasta, en un principio, los primeros días de agosto.

La renovación le permitirá al Chelsea contar con Willian y Pedro hasta la fecha final de la Premier League, el 26 de julio, además de una posible final de FA Cup y las rondas finales de la Champions League.

Eso sí, ni Willian ni Pedro seguirán en el Chelsea más allá del final de temporada. El extremo español tiene acordada su incorporación a la Roma para las próximas dos temporadas mientras en el caso del brasileño se desconoce cuál será su futuro después de Londres.

Si bien no tiene opciones al título, el Chelsea luchará hasta el final de la Premier League por asegurar uno de los dos últimos cupos para la próxima Champions League. Hoy el equipo de Frank Lampard es cuarto, a 4 puntos del tercero Leicester y 5 por encima del Manchester United.

En el caso de la FA Cup, sus opciones al título son mayores. El Chelsea enfrentará al Leicester City en cuartos de final y, en caso avanzar hasta la instancia final, luchará por el título el próximo 1 de agosto en Wembley.

Ahora bien, la situación es más complicada en la Champions League: el Chelsea debe remontar el 0-3 ante el Bayern Múnich en busca de su pase a los cuartos de final.

An update on the contract situation of Willian and Pedro... 👊