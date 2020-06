Cruz Azul, de Yoshimar Yotún, es el club con más casos de COVID-19 en la Liga MX

Cumpliendo con los protocolos, Cruz Azul, de Yoshimar Yotún, se sometió a la prueba de descarte de coronavirus y se vio con la sorpresa de tener 22 casos positivos: 8 del equipo masculino y 14 del femenino. Todos ellos, asintomáticos, se encuentran cumpliendo un nuevo confinamiento.

El club Cruz Azul, se viene preparando para el inicio del Torneo Apertura 2020, tenía programado participar en la Copa por México para coger ritmo futbolístico. Sin embargo, luego del alto número de contagios, autoridades de la salud recomiendan no hacerlo y ceder su lugar a otro club.

“Sería la oportunidad perfecta para tomar el protocolo como tal y que los equipos que detecten algún caso positivo entre sus jugadores suspendan su fecha y jugar en otro momento”, dijo Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud a El Universal de México.

De confirmarse esta información, Yoshimar Yotún y sus compañeros tendrían que ponerse a punto solo en las prácticas internas.

¿Qué es la Copa por México?

Es un torneo amistoso que servirá como preparación para los equipos de cara al Torneo Apertura 2020. Eso sí, no es obligatorio jugarlo, por lo que si Cruz Azul decide no participar no sufrirá ningún tipo de consecuencia.