Cristian Benavente podría volver a Bélgica: cuatro clubes están interesados

Cristian Benavente no pudo trascender en su llegada a la Ligue 1. El volante peruano no logró generar un impacto positivo en Nantes, club que no ejercerá la opción de compra que tenía por parte del Pyramids FC de Egipto.

En ese sentido, se abre la gran interrogante: ¿dónde jugará el 'Chaval' en la temporada 2020-21? Por lo pronto, desde Bélgica existen cuatro clubes interesados en contar con los servicios del habilidoso volante..

Según la web Voetbal Belgie, estos cuatro clubes manejan la opción de Cristian Benavente, aunque no especifican si sería una operación de traspaso o préstamo, salvó la de su ex equipo Sporting Charleroi.

"Antwerp está buscando refuerzos para el compartimento ofensivo", es la información más precisa sobre una posible vuelta de Benavente a la liga belga.

¿Quiénes son los otros dos? Standard de Lieja y Genk, clubes protagonistas en la Jupiler Pro League y uno de ellos clasificado a competencia europea.

Si bien ninguno tiene cupo asegurado a la próxima Champions League, el Charleroi tiene boleto directo a la fase de grupos de la Europa League, mientras el Antwerp y Standard de Lieja a las rondas previas.

Cabe destacar que Pyramids FC pagó 6 millones de euros por el pase de Cristian Benavente, que tiene contrato con dicho club hasta mediados de 2022. Es un hecho que el cuadro egipcio va a querer recuperar un poco de la inversión realizada a comienzos de 2019. ¿Será algún club belga capaz de afrontar su fichaje? Esa es la gran pregunta.

Cristian Benavente en Nantes

El volante peruano apenas jugó 12 partidos con el Nantes en la Liga 1, cuatro de ellos como titular. No anotó goles, pero sí dio una asistencia.