[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY domingo 2 de agosto: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy domingo 2 de agosto EN VIVO Serie A, Liga MX, Primera División de Paraguay y Campeonato Mineiro de Brasil | Revisa las ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva para que no te pierdas los encuentros más emocionantes: Genoa vs Hellas Verona, Lecce vs Parma, Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo y Santos Laguna vs Guadalajara.

La Serie A acabó para los equipos que disputaban obtener el título así como para las clasificaciones a torneos internacionales. No obstante, aún hay un tema por definir: el descenso. Y en este martirio se encuentran Genoa y Lecce.

Para no caer en especulaciones, los organizadores del campeonato decidieron que esta última jornada se juegue en simultáneo. Es por ello que ambos buscarán tener los tres puntos y así retirarse de la zona B. Quien parte con una leve ventaja es el ex equipo de Juan Manuel Vargas.

Genoa, con 36 unidades, jugará de local ante un Hellas Verona quien ha sido una de las sorpresas del presente campeonato. En un determinado momento, incluso, estuvo cerca de clasificar a la Europa League, no obstante, su irregularidad terminó por detonar esa posibilidad.

Lo que supone un grave problema para los locales es que son una de las vallas más batidas del campeonato (73 goles en 37 jornadas, es decir, casi dos goles por cotejo). A esto hay que añadirle que viene de sumar dos derrotas consecutivas, hecho que le ha permitido a Lecce recuperar la fe en salvar la categoría.

El cuadro de Gialunca Lapadula tiene que ganar si o si y esperar que Genoa empate o pierda su respectivo cotejo. También tendrá la "ventaja" de actuar de local y lo hará nada menos que ante el histórico Parma. Situado en la décima primera casilla, los visitantes no tienen nada porque pelear, pero intentarán darle la estocada final.

Paraguay es una de las ligas que se ha venido desarrollando sin demasiado aspaviento en Sudamérica. La pandemia del coronavirus ha sido controlado de cierto modo en el país guaraní y es por ello que este domingo 2 de agosto tendrán dos nuevos partidos: Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo y Guaireña vs Olimpia.

También habrá fútbol brasileño en donde se busca reiniciar el fútbol y el 'match' más importante será entre Atlético Mineiro vs América Mineiro. Finalmente, la Liga MX continúa su curto y presentará una nueva jornada: la más atractiva será el cotejo entre Santos Laguna vs Guadalajara.

Partidos de hoy | Domingo 2 de agosto

Serie A

SPAL vs Fiorentina

Hora: 11:00 a. m.

Canal: ESPN 2

Genoa vs Hellas Verona

Hora: 1:45 p. m.

Canal: FOX Sports

Lecce vs Parma

Hora: 1:45 p. m.

Canal: ESPN 2

Bologna vs Torino

Hora: 1:45 p. m.

Canal: ESPN Play, Serie A Pass

Sassuolo vs Udinese

Hora: 1:45 p. m.

Canal: ESPN Play, Serie A

Paraguay - Primera División

Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo

Hora: 3:00 p. m.

Canal: Tigo Sports

Guaireña vs Olimpia

Hora: 5:30 p. m.

Canal: Tigo Sports

Brasil - Campeonato Mineiro 1

Caldense vs Tombense

Hora: 9:00 a. m.

Canal: SporTV

Atlético Mineiro vs América Mineiro

Hora: 2:00 p. m.

Canal: Premiere FC Brasil

Uberlandia vs Boa

Hora: 5:00 p. m.

Canal: SporTV

Liga MX

Toluca vs Atlético San Luis

Hora: 12:00 p. m.

Canal: ESPN 2 Norte, TUDN

Querétaro vs Mazatlán

Hora: 5:00 p. m.

Canal: FOX Sports 2

Santos Laguna vs Guadalajara

Hora: 7:00 p. m.

Canal: FOX Sports 2