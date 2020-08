Puebla compara a Juan Reynoso con Diego Simeone tras su gran momento en la Liga MX

Juan Reynoso vive uno de sus mejores momentos como entrenador del Puebla de México tras una gran racha de encuentros invictos en el arranque de Guardianes 2020 y, además, ser uno de los tres punteros en el campeonato.

En ese contexto, la 'Franja' comparó al 'Cabezón' con el argentino Diego Simeone en una imagen viral en sus redes sociales. Los 'Camoteros' resaltaron el buen desempeño de su director técnico tras la reciente victoria ante el Chivas.

“Reynosismo. 7 partidos invictos. 4 victorias consecutiva de visita. 17 de los últimos 21 puntos posibles. Empatados en el liderato”, escribió el Puebla F.C. en su cuenta de Twitter y varios hinchas se rieron por la foto. Es importante mencionar que comparten la cima junto al América y Cruz Azul.

#REYNOSISMO 🔵



✅ 7 Partidos invictos.

✅ 4 victoria consecutiva de visita.

✅ 17 de los últimos 21 puntos posibles.

✅ Empatados en el liderato.#LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/IN8zHwXEAe — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 9, 2020

“Uno siempre trabaja para estos momentos y Puebla en los últimos semestres no nos había tocado este presente, pero justo le he comentado a los muchachos que hagamos memoria de todos los esfuerzos, sacrificios, los días de lesionados y hoy es el premio a eso, pero mañana hay que pensar en Tigres”, mencionó Reynoso tras el triunfo.

Cabe recordar que los 'Franjiazules' derrotaron a las Chivas con un golazo del delantero con nacionalidad peruana y mexicana Santiago Ormeño. "La verdad, ni en el FIFA le pego así. Gracias a todos por el apoyo al equipo! Vamos por más", escribió el futbolista en su red social.

"En cuanto a la posibilidad de un llamado a la selección lo evaluaría. Perú es mi país al igual que México y no hay una gran diferencia. Elegir no sería fácil, pero el tiempo acomoda todo y me encantaría jugar en Perú por qué no", mencionó en una oportunidad.

EL DATO

Juan Reynoso es director técnico del Puebla desde el setiembre del 2019. El 'Cabezón' dirigió anteriormente al Real Garcilaso, Cruz Azul Hidalgo, Melgar, Sporting Cristal, Juan Aurich, Universitario y Bolognesi.