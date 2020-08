José Mourinho refuerza su Tottenham: ficharon a estrella del Southampton [VIDEO]

Tottenham tuvo una temporada irregular en la Premier League y se despidió sin pena ni gloria de la Champions League, pero la directiva tiene la convicción de que el equipo volverá a ser protagonista en los torneos que le toque disputar. José Mourinho afina detalles y los refuerzos son de vital importancia.

Al liderar al Tottenham desde el arranque de la temporada, el experimentado DT portugués arma su plantel con los jugadores que necesita. Tras una serie de rumores sobre sus posibles incorporaciones, finalmente se anunciaron la incorporación del danés Pierre Emile Hojbjerg, mediocampista de 25 años.

El futbolista es un hombre de experiencia a pesar de su corta edad, pero es evidente que dará un salto a en su carrera profesional. En las últimas cuatro temporadas, Pierre Emile Hojbjerg fue parte de las filas del Southampton de la Premier League, certamen en el que también destacó con su juego.

